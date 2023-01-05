Fin bakandan DJ performansı

05 Ocak 2023 Perşembe, 04:00

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de 650 kişinin katılacağı “SOBER FURIOUS” adlı etkinlikte yerel saatle 20.00-21.00 arasında “DJ Pexi” adıyla sahne alacak.

Geçmiş yıllarda da DJ kabininde konserler veren Haavisto, 2018’de aday olduğu Cumhurbaşkanlığı yarışındaki kampanyasında da gece kulüplerinde DJ performansı sergilemişti. Bakanın parçaları, Spotify’daki müzik listelerinden çaldığı da yerel basında yer almıştı. Fin bakan ayrıca, Estonya’nın sosyal demokrat eski Cumhurbaşkanı Toomas Hendrik Ilves ile Helsinki’de birlikte sahne almıştı.

Çevreci Yeşiller’den dışişleri bakanı olarak 2019’da göreve başlayan Haavisto, ayrıca ülkesinin NATO’ya üyelik sürecini yürütüyor. Üyeliğin tamamlanması için Türkiye’nin onayını bekleyen Fin bakan, sıkça Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmeler düzenliyor.