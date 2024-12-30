'Fındıkkıran' balesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu

Yayınlanma: 30.12.2024 - 11:29

Güncelleme: 30.12.2024 - 11:29

Rus besteci Piyotr Ilyich Çaykovski'nin 1891'de bestelediği "Fındıkkıran" balesi, "Genç Bale Topluluğu" temsiliyle Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Küçük Alman kız Clara Stahlbaum'un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağıyla ilgili rüyalarının konu edildiği eser, dünyada "Junior Ballet" olarak bilinen Genç Bale Topluluğu oluşumunun Türkiye'de ilk kez sahne almasıyla izleyiciye sunuldu.

Kuzey Makedonya Opera ve Balesi sanat yönetmeni Olga Pango'ın kareograflığını üstlendiği topluluk, Türkiye, Macaristan, İngiltere, Makedonya, İsviçre, İspanya, Kanada gibi farklı ülkelerden genç dansçılardan oluşuyor.

Eser bugün ile 2 ve 9 Ocak 2025'te Süreyya Opera Sahnesi'nde izlenebilecek.

Topluluğa destek vermek üzere, Stuttgart Balesi'nin baş dansçısı Marti Paixa ile Kuzey Makedonya Balesi'nin baş dansçısı Balazs Locsei de eserin farklı temsillerinde sahnede olacak.