Fişekhane’de Açık Hava Sineması günleri

Fişekhane Açık Hava Sineması bu yıl altıncı kez World Cinezone iş birliği ile sinemaseverlerle buluşuyor. Tarihi su kulesinin ambiyansında kurulan beyazperde, 10 Haziran’daki ilk gösterimle açılışını yapacak. Ünlü yönetmenlerden ses getiren iddialı yapımlar, Eylül ayı sonuna kadar her Çarşamba, Cuma ve Cumartesi akşamı izleyicilerle buluşacak.

Fişekhane Açık Hava Sineması Haziran programı:

10 Haziran Çarşamba – I’m Still Here (Hâlâ Buradayım)

12 Haziran Cuma – Mickey 17

13 Haziran Cumartesi – Mukadderat

17 Haziran Çarşamba – The Phoenician Scheme (Fenike Planı)

19 Haziran Cuma – Whiplash

20 Haziran Cumartesi – A Big Bold Beautiful Journey (Büyük, Cesur ve Güzel Bir Yolculuk)

24 Haziran Çarşamba – Prorok. Istoriya Aleksandra Pushkina (Şair Puşkin)

26 Haziran Cuma - The Life of Chuck (Chuck’ın Hayatı)

27 Haziran Cumartesi – Diamanti (Elmaslar)