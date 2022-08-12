fizy'de temmuzda en çok dinlenen sanatçı Sefo oldu

12 Ağustos 2022 Cuma, 13:10

Turkcell açıklamasına göre, geçen ay müzik platformunda çok dinlenen, beğenilen ve paylaşılan şarkılar arasında Sefo'nun "Tutsak", popüler gruplardan KÖFN'ün "Bi'tek ben anlarım" ve Tarkan'ın "Yap bi güzellik" başı çekti. fizy'de en çok aratılan ve en çok dinlenen isim Sefo oldu. Aynı zamanda Temmuz ayında fizy’de en çok dinlenen sanatçı oldu.

Müzik platformu temmuzda en fazla İstanbul'da dinlenirken, Ankara, İzmir, Kahramanmaraş, Bursa, Gaziantep, Adana, Konya, Diyarbakır ve Mersin onu takip etti. fizy'de geçen ay en çok dinlenen tür yine "rap müzik" oldu. Onu "pop", "nostalji", "arabesk" ve "yöresel" türler izledi. Kullanıcıların tercihleriyle oluşan algoritma listeleri hariç, editörlerin dikkatle hazırladığı en çok dinlenen listeler "Yaz Coşkusu", "Fizy Tatil", "Günün Listesi", "En Yeniler Yerli" ve "Fizy Pop" oldu.