Flört’ün ‘Bize Özel’ albümü plak formatında yayınladı

14 Mart 2022 Pazartesi, 10:18

Ozan Kotra, Ata Akdağ, Çağatay Kehribar ve Kutay Bür’den oluşan Flört’ün geçtiğimiz yıl çıkan albümü “Bize Özel”, 180 gram yüksek ses kalitesiyle long play plak formatında yayınlandı.

Arpej Yapım etiketiyle yayınlanan “Bize Özel” albümünde, politik göndermeler, bireysel ruh halleri, aşka, dostluğa dair hikayeler ve “çocuk gelin” gibi birçok temanın işlendiği şarkı sözleri yer alıyor. “Bize Özel” albümünde tüm şarkıların söz ve müzikleri, enstrüman çalımları ve düzenlemeleri Flört’e ait. Flört dörtlüsü, albümde aynı zamanda prodüktörlük görevini de üstlendi.

Plak tasarımını Ahmet Terzioğlu’nun yaptığı albümde fotoğrafları Hakan Çokgezen çekti.

FLÖRT: “BİZE ÖZEL” SİZE UZUN YILLAR ARKADAŞLIK EDECEK

Flört grubu üyeleri, “Bize Özel” albümünün analog bant teknolojisiyle kaydedildiğini belirterek, “Analog kayıt plağa çok yakışıyor. Plak formatı, gerek tasarım gerekse duyum açısından dinleyiciye çok zengin görsel ve işitsel deneyim de sunuyor. Müziğin en geniş ve canlıya en yakın dinleme halidir plak. Filmi sinemada seyretmek gibidir. Müziğin saklanması adına da harika bir materyaldir. Bu nedenle ‘Bize Özel’ size uzun yıllar arkadaşlık edecek” ifadesini kullandı.