Fotoğrafçılar Nusret Nurdan Eren’i andı

Yayınlanma: 05.02.2024 - 17:54

Güncelleme: 05.02.2024 - 17:54

Atatürk’ün 100. Doğum yılı için hazırladığı Anıtkabir 1981 adlı çalışmasıyla belleklere kazınan fotoğraf sanatçısı Nusret Nurdan Eren (1931-2023) Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından 31 Ocak’ta İstanbul Modern Sanat Müzesi’nde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Vakıf Başkanı Bülent Eczacıbaşı, eşi Gülden Eren ve fotoğraf sanatına emek veren çok sayıda ismin katıldığı anma toplantısında Eczacıbaşı Fotoğrafçılar Dizisi’nin 14. Yayını olarak Orhan Cem Çetin editörlüğünde hazırlanan, tasarım ve kurgusunu Bülent Erkmen’in yaptığı Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan Nusret Nurdan Eren kitabı da tanıtıldı.

Kendisi de fotoğraf sanatçısı olan Orhan Cem Çetin ne yazık ki, kitabın baskı aşamasında hayata veda eden fotoğraf söz konusu olduğunda son derece otoriter ve mükemmeliyetçi olan Eren’in kitaba müdahale etmediğini ve sanatının önemini şu sözlerle anlattı:

“Bu bir katalog değil Eren’in sanatının çok özel niteliğini anlatan bir kitap. Son sözü ona söyletmeye çalışmak beni editör olmaktan çıkarırdı. O da bunu fark etti, kendisi pek karışmadı ve benim neyi seçeceğimi merak etti ve etkilemedi. Eren’in mimarlıktan gelen grafik endişesi, çarpıcı yalınlıktaki istif ve yüzey kullanma becerisi tüm karelerinde hissediliyor. Bu yüzden böyle bir külliyatı, armoniyi yok etmeden kitaba 200 kareyi almak çok zor oldu. Onun karelerinden tek bir kareyi seçip almak bir şiiri tek bir mısra ile temsil etmek kadar imkânsız."