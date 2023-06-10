‘Fotoğraflarla Cumhuriyet Kurucuları’ sergisi açıldı

Yayınlanma: 10.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 10.06.2023 - 03:43

Ankara CUMOK’un katkılarıyla yapılan ve Cumhuriyet Vakfı yararına düzenlenen sergi kapsamında şair Mehmet Emin Yurdakul, devrimci Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati, asker ve siyasetçi Ali Kılıç, Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesi Komutanı Kâzım Karabekir, Yunan kuvvetlerinin İzmir’den çekilmesinden sonra İzmir’e giren 5. Süvari Kolordu Komutanı Fahrettin Altay, eğitimci ve siyasetçi Nafi Atuf Kansu, eski İçişleri Bakanı Hilmi Uran, devrimci Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip, Cumhuriyet hatibi Hamdullah Suphi Tanrıöver, devrimci Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Vasıf Çınar, yazar ve siyasetçi Yakup Kadri Karaosmanoğlu, yazar Hüseyin Rahmi Gürpınar, eski İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesi komutanlarından Ali İhsan Sabis, asker ve kimyager Ahmet Vefik Uluçay ve şehit Kuvvayı Milliyeci Süleyman Asaf Bey’in fotoğrafları sergilendi.

Sergide konuşan Kansu, “Bu sergi, Cumhuriyetin 100. yılına özel bir sergi. Ailemden kalan objeler ve kendi belgeliğimde yer alan belgeler var. Cumhuriyetin kuruluşunda önemli görevler üstlenen kişilerin fotoğrafları yer alıyor. Onlara minnettarız” dedi.

Sergi, 22 Haziran’a dek Abidin Daver Sokak No:14 Çankaya/Ankara adresindeki Ankara CKM’de ziyaret edilebilecek.