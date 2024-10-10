Fransa’da Tarihi An: Atatürk Büstü Paris’te Yükseliyor

Yayınlanma: 10.10.2024 - 10:56

Güncelleme: 10.10.2024 - 10:56

Fransa’da bir ilk gerçekleşiyor: Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün büstü Paris’te yerini alacak. Paris Trabzonlular Derneği’nin yıllardır süren çabaları, 26 Ekim Cumartesi günü yapılacak açılış töreniyle taçlanacak. Epinay-Sur-Seine’deki Trabzon Evi’nin önüne yerleştirilecek olan Atatürk büstü, Avrupa’da da sayılı örneklerden biri olacak.





Projeye öncülük eden Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur, sürecin zorluklarını ve önemini vurgulayarak, “Atatürk büstümüz, Fransa’ya anlam katacak. 2008’de kurulan derneğimiz, yaklaşık on yıl boyunca büyük bir emek verdi. Özellikle son iki yıldır belediye ile yürütülen görüşmeler sonucu gerekli izinleri aldık ve bu noktaya geldik,” dedi. Avrupa’da Budapeşte dışında başka bir örneği olmadığını belirten Cumur, bu büstün Fransa ve Türk toplumu için büyük bir anlam taşıdığını ifade etti.





Büstün Trabzon’da hazırlandığını ve kısa süre içinde Fransa’ya getirileceğini söyleyen Cumur, bu projeye destek veren bürokratları ve yerel yetkilileri törene davet ettiklerini belirtti. Derneğin bir sonraki hedefi ise bulundukları caddenin adını “Atatürk Caddesi” olarak değiştirmek. Cumur, Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz ile görüşerek kendisinin desteğini aldıklarını, Epinay-Sur-Seine Belediye Başkanı Hervé Chevreau ve Belediye Başkan Yardımcısı Ingrid Gabatro’nun da törene katılacaklarını duyurdu.