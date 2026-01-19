Fransız müziğinin sevilen sesi Zaz, Türkiye'ye geliyor

Ülkemizde geniş ve sadık bir hayran kitlesine sahip olan Fransız şarkıcı Zaz, 16 Haziran akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda İstanbullu müzikseverlerle buluşacak.

2010 yılında yayımladığı ve kısa sürede dünya çapında bir fenomene dönüşen “Je veux” ile uluslararası müzik sahnesine güçlü bir giriş yapan ZAZ; pop, Fransız chanson ve cazı benzersiz bir yoğunlukla harmanlayarak çağdaş müzikte kendine özgü bir alan yarattı. Doğallığı, filtresiz anlatımı ve karakteristik vokaliyle yalnızca şarkılar söylemekle kalmayıp, dinleyicisiyle derin bir bağ kuran sanatçı, yıllar içinde dünyanın dört bir yanında yüzbinlerce dinleyicinin kalbini kazandı.

2025 yılında yayımladığı stüdyo albümünü dinleyicileriyle buluşturan Zaz, albüme eşlik eden dünya turnesiyle Avrupa’dan Amerika’ya pek çok şehirde konserlerle yle müzikal yolculuğunu sürdürüyor.

Sanatçının, Only You Live organizasyonuyla düzenlenecek İstanbul konserinin biletleri, 20 Ocak Salı günü satışta olacak.