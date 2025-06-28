Fransız sokak sanatçısı Ememem, Çankaya kaldırımlarını mozaikle iyileştiriyor









Dünyaca ünlü Fransız sokak sanatçısı Ememem, 23 Haziran’da başlayan ve 30 Haziran’a kadar sürecek olan sanat haftası kapsamında Çankaya Belediyesi ile Fransız Kültür Merkezi’nin (Institut français Türkiye) ortak davetiyle Ankara’da. Sanatçı, “flacking” adını verdiği özgün tekniğiyle Çankaya’daki hasarlı kaldırım ve yaya geçitlerini seramik, mozaik ve renkli taşlarla onararak kentsel dokuyu sanatla buluşturacak.





Sanatçının Yöntemi





2016’dan bu yana sokak sanatına yeni bir soluk getiren Ememem, kırık zeminleri iyileştiren mozaik uygulamalarına “flacking” diyor. Fransızcadaki flaque (yama/pansuman) sözcüğünden türetilen bu yaklaşım, altyapıdaki kusurları görünür kılmak yerine renkli desenlerle dönüştürerek kent estetiğine katkı sunuyor.





Çankaya Rotası





Bir hafta sürecek program boyunca sanatçı, belediye ekipleriyle birlikte belirlenen güzergâhlarda bozulmuş kaldırım yüzeylerini kalıcı kamusal sanat eserlerine dönüştürecek. Çalışmalar gün içinde izlenebilecek; tamamlanan her mozaik, Çankaya’nın çağdaş sanat arşivine dâhil edilecek.





Atölye Çalışması





Etkinlik takviminde, 27 Haziran’da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde halka açık bir atölye planlanıyor. Katılımcılar, sanatçının rehberliğinde küçük ölçekli mozaik panolar üreterek flacking sürecini deneyimleme fırsatı bulacak.





Uluslararası Yankı





Paris’ten Chicago’ya, Tokyo’dan New York’a uzanan eserleriyle geniş bir hayran kitlesi edinen Ememem’in Ankara’daki üretimleri, sanatçının sosyal medya kanalları ve küresel sanat platformlarında paylaşılacak. Böylece Çankaya, uluslararası ölçekte görünürlük kazanacak; proje, kültürel diplomasi açısından da örnek gösterilecek.





Kültürel İşbirliği





Fransız Kültür Merkezi’nin yerel ortaklıkları güçlendirmeyi amaçlayan programı kapsamında gerçekleşen etkinlik, kamusal alanın dönüştürücü gücüne ve uluslararası sanat diyaloğuna vurgu yapıyor. Çankaya Belediyesi, projeyi “kentsel yaşama estetik ve umut katan” bir adım olarak değerlendiriyor.