Friends’in Ross’u D. Schwimmer, Goosebumps'ın kadrosuna dahil oldu

Yayınlanma: 10.01.2025 - 16:49

Güncelleme: 10.01.2025 - 16:49

Rob Letterman ve Nicholas Stoller’ın yaratıcıları olduğu ve Justin Long’lu Goosebumps ile önemli bir seyirci kitlesine ulaşan dizi, bu sefer oyuncu kadrosuna dahil ettiği David Schwimmer ile ‘Goosebumps: The Vanishing’ olarak ekranlara dönüyor.

Cece ve Devin karakterlerin genç oyuncular Jayden Bartels ve Sam McCarthy’nin canlandırdığı dizi, özellikle doğaüstü, korku, fantastik ve macera türü severlerin beğenisine sunuluyor.



Çocuk edebiyatının Stephen King’i olarak anılan Robert Lawrence Stine’ın 1992 yılında başlayan korku serisi Goosebumps serisinde bugüne değin 160’tan fazla eser yayımlandı. 1995 yılında ilk TV uyarlaması yapılan seri, 2015 ile 2018 yıllarında beyaz perdeye yansımıştı. Sevilen hikayenin devamı bugünden itibaren Disney+’ta seyredilebilecek.

GOOSEBUMPS: THE VANISHING’İN KONUSU NE?

Anthony’nin (David Schwimmer) ikiz çocukları Devin ve Cece, yaz tatilini babalarının evinde geçirecektir. Babaları, onlara eğlenceli ve güven dolu bir tatil vaat ederken, tek bir uyarıda bulunur: Bodruma asla inmeyeceklerdir. Ancak o çevrede tanıştıkları ve arkadaş oldukları gençlerin, ikizlerin amcalarının 30 yıl önce kaybolan çocuklar arasında olduğunu ve işin içinde hayalet gibi gerçeküstü varlıkların yer aldığını söylemesi, yaz tatillerinin başındaki “güven dolu” sıfatını tamamen silecektir.