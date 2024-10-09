GAGİAD Kültür Sanat Festivali 2024 için Geri Sayım Başladı!

Yayınlanma: 09.10.2024 - 11:15

Güncelleme: 09.10.2024 - 11:57

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) tarafından düzenlenen ve bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan GAGİAD Kültür Sanat Festivali 2024, 12 Ekim’de başlıyor. Gaziantep’in kültürel zenginliklerini yansıtan bu festival, Ekim ayı boyunca çeşitli etkinliklerle sanatseverlerle buluşacak. Sergiler, konserler, sanatçı söyleşileri, atölyeler ve video mapping gösterileri ile dolu dolu bir program sunacak olan festival, Gaziantep’i bir sanat merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.

Festival kapsamında Pürsefa Han’da 26 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek olan “Bir Kelebek Ömrüdür Yaşamak! Mitler, Düşler, Masallar, Anlatı ve Anılar” adlı sergi, Gaziantep’in çok katmanlı tarihini ve kültürünü sanatseverlerle buluşturuyor. GAGİAD Sanat Danışmanı Dilek Karaaziz Şener’in küratörlüğünde, proje koordinatörlüğünü ise Ankara Platform A Sanat Galerisi’nin üstlendiği sergide, farklı disiplinlerden 62 sanatçının 170 eseri sergilenecek. Pürsefa Han’ın 400 yıllık tarihine dokunan bu sergi, mekânın geçmişinden bugüne taşıdığı anıları ve gizemleri gün yüzüne çıkarıyor.

Festivalin bir diğer önemli etkinliği ise, dünyanın en büyük mozaik müzesi olan Zeugma Mozaik Müzesi’nde düzenlenecek olan sanatçı atölyeleri olacak. “Çingene Kız” mozaiğinin de yer aldığı bu ikonik müzede, 15-24 Ekim tarihleri arasında sanatçılar Asiye Sarıoğlu, Aslı Işıksal, Civan Atik, Samed Arda Selim ve Zeynep Munzur’un katılımıyla halka açık atölyeler düzenlenecek.

Klasik müzik severler için de özel etkinlikler hazırlanan festival, 14 Ekim’de Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Sahnesi’nde Çukurova Symphonic Project ve Faik Mansuroğlu’nun açılış konseriyle başlayacak. 17 Ekim’de ise Ömer Ersoy Kültür Merkezi’nde Efe’s Quartet’in sahne alacağı konser, Okan Ercan tarafından hazırlanan etkileyici bir video mapping gösterisi ile renklenecek. Bu görsel şölen, müziğin tınılarını tarihi bir atmosferle buluşturacak.

Festival, SANKO Holding ve CINCINNATI Roastery ana sponsorluğunda gerçekleşecek ve Gaziantep halkını sanatla iç içe bir Ekim ayına davet edecek. GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu’nun da vurguladığı gibi, bu festival Gaziantep’in kültürel mirasına duyulan derin bir bağlılığın ve sanata olan inancın bir ifadesi.