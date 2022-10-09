GalataPort’taki sanat turu çikolatayla tatlandı! Göze ve mideye

09 Ekim 2022 Pazar, 02:00

Bienal etkinliklerinin yan işi sayılabilecek biçimde “Duvarları aşmak: Açık alanda heykel” sergisi de bu güzelliklerden biri olmuş. Ünlü Japon sanatçı Tomokazu Matsuyama’nın birkaç tonluk Nirvana Tropicana adlı eseri, New York’tan gemiyle getirilmiş, büyük boyutlu. İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, GalataPort yetkililerinden bu eseri kamusal alanda sergilemek için yardım isteyince Saat Kulesi Meydanı’nın ortasına yerleştirilmiş. Eser Covid-19 salgını ve New York’u da vuran kasırga dönemini anlatıyor.

YERLİ SANATÇILAR

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali süresince sanata destek vermek amacıyla meydanda ayrıca 11 yerli sanatçının işi sergileniyor. Bunlardan Ali Abayoğlu’nun baklava tepsileriyle kapladığı minibüsüne herkes bayıldı. Küllükleri çorba kepçesinden minibüs, arabesk filmlerde dekor bile olabilir. Kazım Karakaya da Ali Abayoğlu gibi sanat turumuza katılan sanatçılardandı. Onun da heykeli, antikçağ heykelleri gibi çeşitli hayvanları içinde barındırıyor: Ayakları aslan ayağı, kuyruğu kuğu, başı ejderha, vücudu köpek, bak bak uydur. Bunlar benim gördüklerim. Sergide son yangınlarda yanmış bir ağaç bedenine yerleştirilmiş pembe lambalardan oluşan ve umut aşılayan bir heykel, metal bir topaç da vardı, en iyisi gidin gezin, siz değerlendirin. Tanıtım turuna Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Görgün Taner katılırken Kolekta kurucusu Ali Kemal Bilge eserleri anlattı. Gezinin en lezzetli yanı ise Butterfly’da bitmesiydi ki artizanal çikolata yapan Ebru Hanım sayesinde Tanzanya ve Madagaskar’dan gelen kakao çekirdeklerini kırıp yedik, çikolatanın hikâyesini dinledik ve tabii ki tadına baktık. Aklınızda olsun, burada çikolata atölyeleri yapılıyor, siz de istediğiniz çikolatayı kendiniz yapıyorsunuz! Daha ne olsun?