Galatasaraylılar Derneği Ödülü, Prof. Dr. Feryal Özel’i ve Can Çakmur’a verildi

12 Aralık 2022 Pazartesi, 04:00

Galatasaray Lisesi’nin 11’incisinin açıklanacağı ödül törenine özel olarak davet edildiğimde elbette kimin seçildiğini bilmiyordum ama kulağıma fısıldanan benim çok sevdiğim biri olduğuydu.

Geçmişi ve tarihi kimliğiyle ünlü Galatasaray Lisesi’nin ünlü binasına ve Tevfik Fikret Salonu’na böylece ilk kez ve merakla gittim. Pandemi önlemleri nedeniyle salonda sadece hepsi çok ünlü ve değerli on bir kişilik seçici kurul üyeleri ve bazı davetliler vardı. Galatasaraylılar Derneği, neredeyse okul kadar eski: 1908 yılında müdür Abdurrahman Şeref Efendi tarafından kurulmuş ve gazetemizin kurucusu Yunus Nadi de 1934-36 yıllarında derneğe başkanlık etmiş. Törende Cengiz Ultay, Prof. Dr. Ali Ergur; Dernek Başkanı Fidel Berber ve Seçici Kurul Başkanı Dr. Reha Bilge konuşmalar yaparak ödülün ve derneğin amaçlarını anlattılar. Tören YouTube’dan canlı yayımlandı. Ama içerde karşılaştığım ve heyecanla boynuna sarıldığım Can Çakmur’u görünce anlamıştım onur ödülünün kime gittiğini.

Feryal Özel video bağlantı ile Atlanta’dan katıldı.

Seçici kurul bu yılın temasını bilim ve sanat olarak belirlemiş. Türkiye’nin aydınlık yüzünün bu ikisiyle temsil edileceğini düşünerek 2023 Cumhuriyetimizin 100. yılı olduğu için önümüze bakan yüzümüzün iki ayrı dalda iki kişi olmasına ve isimlere oybirliğiyle ve bu güzel gerekçeyle karar vermişler. Astrofizik, uzay bilimi ve karadelikler alanında elde ettiği başarı nedeniyle Atlanta Georgio Üniversitesi öğretim üyesi, NASA danışmanı Prof. Dr. Feryal Özel’e bilim alanında verilen ödülü, Özel Atlanta’dan canlı bağlanarak “Bu ödülü, kendini bilim ve teknolojiye adayan Türk kızlarıyla paylaşmak istiyorum” diyerek kabul etti.

Can Çakmur’u ise 17 yaşından beri izliyorum, bu sayfada çok yazdım onun için. Çok genç yaşta çok büyük yarışmalar kazandı, çok önemli salonlarda çok büyük orkestralarla, büyük şeflerle solist olarak çaldı. Yüksek lisansını Almanya’da sürdüren Can Çakmur, müzik üzerine yazmayı da seviyor ve 50’den fazla makalesi var. Can Çakmur’un şu andaki projesi Schubert’in bütün eserlerini kayda geçirerek 2028 yılına kadar yayımlamak! Galatasaray Lisesi Dernek Başkanı Fidel Berber ve Okul Müdürü Prof. Dr. H. Murat Develioğlu’nun birlikte verdiği ödülleri Feryal Özel adına dernek üyesi Prof. Dr. Nurperi Gazioğlu ve Can Çakmur, “Bu ödülü bilime, pozitivist düşünceye, Aydınlanmaya adadığınız için size minnettarım” diyerek aldıktan sonra bir de küçük resital verdi ve mükemmel bir teknikle Chopin “Scherzo No 3” çaldı ki bu da törene katılanlar için eşsiz bir bonus oldu. Türkiye’nin aydınlık yüzü olmasa hayat hiç çekilmeyecek.