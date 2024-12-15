2024 yılının gişe rekortmeni filmleri belli oldu... Animasyon filmleri bu yıl zirvede yer aldı!
2024 yılı boyunca en çok izlenen filmler belli oldu. Listede çok sayıda animasyon filmi yer alması filmlerin çoğunun devam filmi olması dikkat çekti. İşte 2024'ün en çok izlenenleri...
VENOM: SON DANS
Venom: Son Dans 473,029 dolarla en çok izlenen 10. film oldu.
WICKED
Wicked 477,862 dolarla listede 9. sırada yer aldı.
YOLO
Yolo 484,459 dolarla 8. sırada yer aldı.
KUNG FU PANDA 4
Kung Fu Panda 548,040 4 filmi dolarla 7. sırada yer aldı.
GODZILLA X KONG: THE NEW EMPIRE
Godzilla X Kong: The New Empire 571,750 dolarla listede 6. sırada yer aldı.
MOANA 2
Moanna 2 616,867 dolarla listede 5. sırada yer aldı.
DUNE PART 2
Dune Part 2 714,444 dolarla listede 4. sırada yer aldı.
Deadpool & Wolverine
Deadpool & Wolverine 969,518 dolarla listede 3. sırada yer aldı.
ÇILGIN HIRSIZ 4
Çılgın Hırsız 4 1,338,073 dolarla listede 2. sırada yer aldı.
TERS YÜZ 2
Ters Yüz 2 1,698,586 dolarla listede 1. sırada yer aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Colani'den İsrail hakkında ilk açıklama
- Emekliye iyi haber yok!
- Fidan'dan 'Suriye Kürtleri' ve 'İsrail' açıklaması
- MHP'den 'asgari ücret' önerisi
- Adnan Kale'nin ölümüne ilişkin peş peşe açıklamalar!
- Devrim Muhafızları'ndan Suriye çıkışı
- İngiliz gazetesinden Esad iddiası
- 'Kayyuma değil, halka bütçe'
- Arda Güler'in 2 asisti Madrid'e yetmedi
- 'Seküler müdür kalmadı'