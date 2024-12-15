2024 yılının gişe rekortmeni filmleri belli oldu... Animasyon filmleri bu yıl zirvede yer aldı!

2024 yılının gişe rekortmeni filmleri belli oldu... Animasyon filmleri bu yıl zirvede yer aldı!

2024 yılı boyunca en çok izlenen filmler belli oldu. Listede çok sayıda animasyon filmi yer alması filmlerin çoğunun devam filmi olması dikkat çekti. İşte 2024'ün en çok izlenenleri...

cumhuriyet.com.tr
15 Aralık 2024 Pazar, 17:11
2024 yılının gişe rekortmeni filmleri belli oldu... Animasyon filmleri bu yıl zirvede yer aldı!

VENOM: SON DANS

Venom: Son Dans 473,029 dolarla en çok izlenen 10. film oldu.

2024 yılının gişe rekortmeni filmleri belli oldu... Animasyon filmleri bu yıl zirvede yer aldı!

WICKED

Wicked 477,862 dolarla listede 9. sırada yer aldı.

2024 yılının gişe rekortmeni filmleri belli oldu... Animasyon filmleri bu yıl zirvede yer aldı!

YOLO

Yolo 484,459 dolarla 8. sırada yer aldı.

2024 yılının gişe rekortmeni filmleri belli oldu... Animasyon filmleri bu yıl zirvede yer aldı!

KUNG FU PANDA 4

Kung Fu Panda 548,040 4 filmi dolarla 7. sırada yer aldı.

2024 yılının gişe rekortmeni filmleri belli oldu... Animasyon filmleri bu yıl zirvede yer aldı!

GODZILLA X KONG: THE NEW EMPIRE

Godzilla X Kong: The New Empire 571,750 dolarla listede 6. sırada yer aldı.

2024 yılının gişe rekortmeni filmleri belli oldu... Animasyon filmleri bu yıl zirvede yer aldı!

MOANA 2

Moanna 2 616,867 dolarla listede 5. sırada yer aldı.

2024 yılının gişe rekortmeni filmleri belli oldu... Animasyon filmleri bu yıl zirvede yer aldı!

DUNE PART 2

Dune Part 2 714,444 dolarla listede 4. sırada yer aldı.

2024 yılının gişe rekortmeni filmleri belli oldu... Animasyon filmleri bu yıl zirvede yer aldı!

Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine 969,518 dolarla listede 3. sırada yer aldı.

2024 yılının gişe rekortmeni filmleri belli oldu... Animasyon filmleri bu yıl zirvede yer aldı!

ÇILGIN HIRSIZ 4

Çılgın Hırsız 4 1,338,073 dolarla listede 2. sırada yer aldı.

2024 yılının gişe rekortmeni filmleri belli oldu... Animasyon filmleri bu yıl zirvede yer aldı!

TERS YÜZ 2

Ters Yüz 2 1,698,586 dolarla listede 1. sırada yer aldı.

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