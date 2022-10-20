24. Afife Tiyatro Ödülleri verildi
24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu!
İşte tüm ayrıntılar...
24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü!
24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Yapı Kredi Özel Ödülü!
24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Haldun Dormen Özel Ödülü!
24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü!
24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Hareket Düzeni (Koreografi) Ödülü Vişne Bahçesi oyunu ile Tuğçe Ulugün Tuna'nın oldu.
24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı Ödülü İki Efendinin Uşağı oyunu ile Eylül Gürcan'ın oldu.
24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Sahne Müziği Ödülü İki Efendinin Uşağı oyunu ile Burhan Şeşen & Gökhan Şeşen'in oldu.
24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü kazananı Ahmet Sami Özbudak (Gomidas) oldu.
24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı Ödülü Daha İyi Günlerimiz Olmuştu oyunu ile Sena Başdoğan'ın oldu!
24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Haldun Dormen Özel Ödülü kazananı Amadeus oyunu oldu.
24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü Nora 2 Ödülü ile Nihal Geyran Koldaş’ın oldu.
24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Yapı Kredi Özel Ödülü kazananı Zihni Göktay oldu.
24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü Aşınma oyunu ile Yiğit Özşener’in oldu.
24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü kazananı Engin Uludağ oldu.
24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Oyunu Ödülü Vişne Bahçesi oldu.
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