24. Afife Tiyatro Ödülleri verildi

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2022 Perşembe, 17:37
<p><span style="color: #262626; font-family: -apple-system,;"><strong>24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri</strong> sahiplerini buldu! </span></p> <p><span style="color: #262626; font-family: -apple-system,;">İşte tüm ayrıntılar...</span></p>

24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu! 

İşte tüm ayrıntılar...

<p><span style="color: #262626; font-family: -apple-system,;">24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri <strong>Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü!</strong></span></p>

24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü!

<p><span style="color: #262626; font-family: -apple-system,;">24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri <strong>Yapı Kredi Özel Ödülü!</strong></span></p>

24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Yapı Kredi Özel Ödülü!

<p><span style="color: #262626; font-family: -apple-system,;">24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri<strong> Haldun Dormen Özel Ödülü!</strong></span></p>

24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Haldun Dormen Özel Ödülü!

<p><span style="color: #262626; font-family: -apple-system,;">24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri <strong>Cevat Fehmi Başkut</strong> Özel Ödülü!</span></p>

24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü!

<p><span style="color: #262626; font-family: -apple-system,;">24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Hareket Düzeni (Koreografi) Ödülü Vişne Bahçesi oyunu ile <strong>Tuğçe Ulugün Tuna'nın</strong> oldu. </span></p>

24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Hareket Düzeni (Koreografi) Ödülü Vişne Bahçesi oyunu ile Tuğçe Ulugün Tuna'nın oldu. 

<p><span style="color: #262626; font-family: -apple-system,;">24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı Ödülü <strong>İki Efendinin Uşağı</strong> oyunu ile Eylül Gürcan'ın oldu. </span></p>

24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı Ödülü İki Efendinin Uşağı oyunu ile Eylül Gürcan'ın oldu. 

<p><span style="color: #262626; font-family: -apple-system,;">24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Sahne Müziği Ödülü İki Efendinin Uşağı oyunu ile <strong>Burhan Şeşen &amp; Gökhan Şeşen'in</strong> oldu.</span></p>

24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Sahne Müziği Ödülü İki Efendinin Uşağı oyunu ile Burhan Şeşen & Gökhan Şeşen'in oldu.

<p><span style="color: #262626; font-family: -apple-system,;">24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü kazananı <strong>Ahmet Sami Özbudak (Gomidas)</strong> oldu. </span></p>

24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü kazananı Ahmet Sami Özbudak (Gomidas) oldu. 

<p><span style="color: #262626; font-family: -apple-system,;">24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı Ödülü Daha İyi Günlerimiz Olmuştu oyunu ile<strong> Sena Başdoğan'ın</strong> oldu!</span></p>

24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı Ödülü Daha İyi Günlerimiz Olmuştu oyunu ile Sena Başdoğan'ın oldu!

<p><span style="color: #262626; font-family: -apple-system,;">24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Haldun Dormen Özel Ödülü kazananı <strong>Amadeus</strong> oyunu oldu. </span></p>

24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Haldun Dormen Özel Ödülü kazananı Amadeus oyunu oldu. 

<p><span style="color: #262626; font-family: -apple-system,;">24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü Nora 2 Ödülü ile <strong>Nihal Geyran Koldaş’ın</strong> oldu.</span></p>

24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü Nora 2 Ödülü ile Nihal Geyran Koldaş’ın oldu.

<p><span style="color: #262626; font-family: -apple-system,;">24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Yapı Kredi Özel Ödülü kazananı<strong> Zihni Göktay</strong> oldu.</span></p>

24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Yapı Kredi Özel Ödülü kazananı Zihni Göktay oldu.

<p><span style="color: #262626; font-family: -apple-system,;">24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü Aşınma oyunu ile <strong>Yiğit Özşener’in</strong> oldu. </span></p>

24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü Aşınma oyunu ile Yiğit Özşener’in oldu. 

<p><span style="color: #262626; font-family: -apple-system,;">24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü kazananı <strong>Engin Uludağ</strong> oldu. </span></p>

24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü kazananı Engin Uludağ oldu. 

<div class="_ab8w _ab94 _ab99 _ab9f _ab9m _ab9p _abbh _abcm" style="box-sizing: border-box; position: relative; display: flex; place-content: stretch flex-start; align-items: stretch; flex-direction: column; flex: 0 0 auto; margin-right: var(--base-unit);"><span class="_act0 _a9_u _9ys8" style="background-image: url(;" title="Verified" hidden="">Verified</span></div> <div class="_a9zs" style="display: inline; color: #262626; font-family: -apple-system,;"><span class="_aacl _aaco _aacu _aacx _aad7 _aade" style="font-family: var(--font-family-system); font-size: var(--system-14-font-size); line-height: var(--system-14-line-height); margin: 0px !important; font-weight: var(--font-weight-system-regular); color: rgb(var(--ig-primary-text)); display: inline !important;">24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Yönetmeni Ödülü İki Efendinin Uşağı oyunu ile <strong>Aslı Öngören</strong> oldu.</span></div>
24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Yönetmeni Ödülü İki Efendinin Uşağı oyunu ile Aslı Öngören oldu.
<p><span style="color: #262626; font-family: -apple-system,;">24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Oyunu Ödülü <strong>Vişne Bahçesi</strong> oldu.</span></p>

24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Oyunu Ödülü Vişne Bahçesi oldu.

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