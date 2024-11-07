Swan Lake, Sapkın, Baba Beni Güldürsene ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!
Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 8 Kasım Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak. Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Swan Lake, Çılgın Dershane: Updated, Baba Beni Güldürsene, Sapkın, Vahşi Robotlar, İfritin Mührü, Yuvadan Uzakta, Henry Korsanlara Karşı ve Niko 3: Kuzey Işıklarının Ötesinde filmleri vizyona girecek.
SWAN LAKE
Isabelle Julien'in yönetmenliğini yaptığı, Sae Eun Park, Andrea Sarri ve Paul Marque'nin rol aldığı "Swan Lake" izleyiciyle buluşacak.
Fransız yapımı müzikal filmin konusu özetle şöyle:
"Doğum günü kutlaması sırasında Prens Siegfried'in bir gelin seçmesi gerekmektedir. Öğretmeni, gerçeklerden kaçmaya çalışarak mükemmel bir aşkın hayalini kuran Siegfried'i yeryüzüne indirmeye çalışırak, görevlerini hatırlatır."
BABA BENİ GÜLDÜRSENE
Ahmet Kürşat Öçalan, Aylin Akpınar ve Ali Semi Sefil'in rol aldığı "Baba Beni Güldürsene" Emrah Aguş yönetmenliğinde vizyona girecek.
Dinar Kahveci'nin senaryosunu yazdığı film, okulda sosyal sorunlar yaşayan ve ötekileştirilen kızını eğlendirmek için komik biri olmaya çalışan bir babanın hikayesini anlatıyor.
VAHŞİ ROBOTLAR
Chris Sanders tarafından sinemaya uyarlanan "Vahşi Robot", ıssız bir adaya düşen ve zorlu çevre koşullarına uyum sağlamayı öğrenmesi gereken bir robotun yavaş yavaş adadaki hayvanlarla ilişki kurmasını ve yetim bir kaz yavrusunu evlat edinmesini konu ediniyor.
SAPKIN
Scott Beck ile Bryan Woods'un yönettiği "Sapkın", iki misyoner genç kadının, dinlerini anlatmak için gittikleri bir evde yaşadıkları korku dolu olayları konu alıyor. Filmde başrolleri BAFTA ödüllü oyuncu Hugh Grant ile Sophie Thatcher paylaşıyor.
NIKO 3: KUZEY IŞIKLARININ ÖTESİNDE
Almanya, Danimarka, Finlandiya ve İrlanda yapımı "Niko 3: Kuzey Işıklarının Ötesinde", babası Noel Baba tugayının bir üyesi olan, Ren Geyiği Vadisi'nde annesi ve kabilesiyle yaşayan genç bir ren geyiğinin maceralarını anlatıyor.
YUVADAN UZAKTA
Çin ve Tayland ortak yapımı animasyon film "Yuvadan Uzakta", Usta Tod'un yedi kraliyet yumurtasını koruma görevi verdiği Keçi Arthur'un bu zorlu görevi başarmak için verdiği mücadeleyi odağına alıyor.
HENRY KORSANLARINA KARŞI
Dean Sham'ın yönettiği "Henry Korsanlara Karşı", kayıp hazineyi bulmakla görevlendirilen bir korsanın hikayesini animasyon sevenlerin beğenisine sunacak.
İFRİTİN MÜHRÜ
Zülfü Hamit Altın'ın çektiği "İfritin Mührü", bir gazetecinin, gizemli şekilde kaybolan insanları araştırmak için gittiği köyde başından geçen olayları işliyor.
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