Swan Lake, Sapkın, Baba Beni Güldürsene ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

VAHŞİ ROBOTLAR

Chris Sanders tarafından sinemaya uyarlanan "Vahşi Robot", ıssız bir adaya düşen ve zorlu çevre koşullarına uyum sağlamayı öğrenmesi gereken bir robotun yavaş yavaş adadaki hayvanlarla ilişki kurmasını ve yetim bir kaz yavrusunu evlat edinmesini konu ediniyor.