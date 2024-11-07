Swan Lake, Sapkın, Baba Beni Güldürsene ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

Swan Lake, Sapkın, Baba Beni Güldürsene ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 8 Kasım Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak. Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Swan Lake, Çılgın Dershane: Updated, Baba Beni Güldürsene, Sapkın, Vahşi Robotlar, İfritin Mührü, Yuvadan Uzakta, Henry Korsanlara Karşı ve Niko 3: Kuzey Işıklarının Ötesinde filmleri vizyona girecek.

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2024 Perşembe, 23:49
Swan Lake, Sapkın, Baba Beni Güldürsene ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

SWAN LAKE

Isabelle Julien'in yönetmenliğini yaptığı, Sae Eun Park, Andrea Sarri ve Paul Marque'nin rol aldığı "Swan Lake" izleyiciyle buluşacak.

Fransız yapımı müzikal filmin konusu özetle şöyle:

"Doğum günü kutlaması sırasında Prens Siegfried'in bir gelin seçmesi gerekmektedir. Öğretmeni, gerçeklerden kaçmaya çalışarak mükemmel bir aşkın hayalini kuran Siegfried'i yeryüzüne indirmeye çalışırak, görevlerini hatırlatır."

Swan Lake, Sapkın, Baba Beni Güldürsene ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

BABA BENİ GÜLDÜRSENE

Ahmet Kürşat Öçalan, Aylin Akpınar ve Ali Semi Sefil'in rol aldığı "Baba Beni Güldürsene" Emrah Aguş yönetmenliğinde vizyona girecek.

Dinar Kahveci'nin senaryosunu yazdığı film, okulda sosyal sorunlar yaşayan ve ötekileştirilen kızını eğlendirmek için komik biri olmaya çalışan bir babanın hikayesini anlatıyor.

Swan Lake, Sapkın, Baba Beni Güldürsene ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

VAHŞİ ROBOTLAR

Chris Sanders tarafından sinemaya uyarlanan "Vahşi Robot", ıssız bir adaya düşen ve zorlu çevre koşullarına uyum sağlamayı öğrenmesi gereken bir robotun yavaş yavaş adadaki hayvanlarla ilişki kurmasını ve yetim bir kaz yavrusunu evlat edinmesini konu ediniyor.

Swan Lake, Sapkın, Baba Beni Güldürsene ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

SAPKIN

Scott Beck ile Bryan Woods'un yönettiği "Sapkın", iki misyoner genç kadının, dinlerini anlatmak için gittikleri bir evde yaşadıkları korku dolu olayları konu alıyor. Filmde başrolleri BAFTA ödüllü oyuncu Hugh Grant ile Sophie Thatcher paylaşıyor.

Swan Lake, Sapkın, Baba Beni Güldürsene ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

NIKO 3: KUZEY IŞIKLARININ ÖTESİNDE

Almanya, Danimarka, Finlandiya ve İrlanda yapımı "Niko 3: Kuzey Işıklarının Ötesinde", babası Noel Baba tugayının bir üyesi olan, Ren Geyiği Vadisi'nde annesi ve kabilesiyle yaşayan genç bir ren geyiğinin maceralarını anlatıyor.

Swan Lake, Sapkın, Baba Beni Güldürsene ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

YUVADAN UZAKTA

Çin ve Tayland ortak yapımı animasyon film "Yuvadan Uzakta", Usta Tod'un yedi kraliyet yumurtasını koruma görevi verdiği Keçi Arthur'un bu zorlu görevi başarmak için verdiği mücadeleyi odağına alıyor.

Swan Lake, Sapkın, Baba Beni Güldürsene ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

HENRY KORSANLARINA KARŞI

Dean Sham'ın yönettiği "Henry Korsanlara Karşı", kayıp hazineyi bulmakla görevlendirilen bir korsanın hikayesini animasyon sevenlerin beğenisine sunacak.

Swan Lake, Sapkın, Baba Beni Güldürsene ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

İFRİTİN MÜHRÜ

Zülfü Hamit Altın'ın çektiği "İfritin Mührü", bir gazetecinin, gizemli şekilde kaybolan insanları araştırmak için gittiği köyde başından geçen olayları işliyor.

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