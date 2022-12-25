Anavarza Antik Kenti nerededir? Anavarza Antik Kenti ne zaman kuruldu?

Kazı başkanı Fatih Gülşen, AA muhabirine, antik dünyanın ilk çift şeritli yolunun yanı sıra görkemli kapısı ve surlarıyla öne çıkan yaklaşık 7 bin 500 yıllık geçmişe sahip Anavarza Antik Kenti'nde bu sezon kazıların sütunlu cadde, zafer takı ve hamam etrafında şekillendiğini söyledi.

Spor yapılan avlu bulundu

Kazılarda bölgenin tarihine ışık tutacak izlere rastladıklarını belirten Gülşen, 22 metre genişliğinde 3,5 metre derinlikte gerçekleştirdikleri kazılarda hamama ait olduğunu düşündükleri bir mekan bulduklarını ifade etti.

Gülşen, "İki kubbeli tuğlalı hamamın palestrası (spor yapılan avlu) görevini gören bu yapının geç dönemine ait mozaik kalıntılarını bu yıl itibarıyla ortaya çıkardık. Bu sezon kazılarda, palestraya ait sütunlar, sütun kaideleri, başlıklar, dükkanlar gibi birçok bölüm ortaya çıkarıldı." diye konuştu.