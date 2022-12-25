Anavarza Antik Kenti nerededir? Anavarza Antik Kenti ne zaman kuruldu?
Adana'nın Kozan ilçesindeki Anavarza Antik Kenti'nde, üzerinde Grekçe yazıtın yer aldığı Kilikya Generali İllus'a ait olduğu değerlendirilen hamam-saray kompleksi bulundu.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, tarihte "Yenilmez Şehir" adıyla tanınan antik kentte, Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Gülşen başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Adana Valiliği gözetiminde gerçekleştirilen sezon kazıları tamamlandı.
Antik kentte 2013'ten bu yana devam eden ve bu yıl 34 işçi, 4 uzman arkeolog ve 31 kişilik bilim ekibiyle gerçekleştirilen kazılarda, hamam-saray kompleksinin izlerine rastlandı.
Kazı başkanı Fatih Gülşen, AA muhabirine, antik dünyanın ilk çift şeritli yolunun yanı sıra görkemli kapısı ve surlarıyla öne çıkan yaklaşık 7 bin 500 yıllık geçmişe sahip Anavarza Antik Kenti'nde bu sezon kazıların sütunlu cadde, zafer takı ve hamam etrafında şekillendiğini söyledi.
Spor yapılan avlu bulundu
Kazılarda bölgenin tarihine ışık tutacak izlere rastladıklarını belirten Gülşen, 22 metre genişliğinde 3,5 metre derinlikte gerçekleştirdikleri kazılarda hamama ait olduğunu düşündükleri bir mekan bulduklarını ifade etti.
Gülşen, "İki kubbeli tuğlalı hamamın palestrası (spor yapılan avlu) görevini gören bu yapının geç dönemine ait mozaik kalıntılarını bu yıl itibarıyla ortaya çıkardık. Bu sezon kazılarda, palestraya ait sütunlar, sütun kaideleri, başlıklar, dükkanlar gibi birçok bölüm ortaya çıkarıldı." diye konuştu.
Anavarza Antik Kenti nerede?
Adana'ya bağlı Kozan ilçesinin 28 km. güneyinde bulunan Anavarza (Anazarbos/ Caesarea ad Anabarsum) Antik Kenti, bugünkü Dilekkaya Köyü sınırları içinde yer almaktadır.
Anavarza Antik Kenti neden yapıldı?
Tarihi 2100 yıl öncesine giden ve en parlak dönemini Roma İmparatoru Septimius Severus’un ödüllendirmesiyle M.S. 2'nci yüzyılda yaşamaya başlayan Anavarza, zaman içinde önemli bir kent haline gelerek 408 yılında Kilikya Başkenti unvanına kavuşmuştur. Bir süreliğine bölge başkentliği yapan Anavarza’nın bu dönemde şenlik ve spor müsabakalarının da merkezi olduğu biliniyor.
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