Barış Akarsu Merhaba filminin vizyon tarihi belli oldu

Umuda yolculuk filmi yaptıklarını aktaran Dikmen, "Barış'ın başarıya giden yolda yaşadıklarını anlattığımız bir film. Hayallerinin peşinden Amasra’daki evinden yola çıkıp Ereğli’ye giden ve orada müzisyen olmak için verdiği uğraşlar sırasında bir yandan aşkla tanışan, bir yandan müzik için çabalayan, uğraşan ve hepimizin bildiği o acı kazaya kadar (Barış'ın) yaşadıklarını anlatan bir film" dedi.

Barış Akarsu’yu canlandıran İsmail Ege Şaşmaz, senaryoyu okuduğunda çok heyecanlandığını belirterek, "Çok güzel bir hikayeydi. Mert'in eline, yüreğine sağlık. İki aylık bir çalışma sürecimiz oldu. Barış Akarsu’nun kız kardeşi Nesrin Abla ve babası Selahattin Amca ile çok güzel günlerimiz geçti. Çok duygusal anlar yaşadık. Barış'ın anısına layık olmak için çok çalıştık ve onu en güzel şekilde yansıtmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.