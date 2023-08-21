Amazon'un ilk yerli dizisi geliyor...

DÜĞÜM DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dürüstlüğüyle herkesin gözdesi olmuş Neslihan Turhan, kayıp ve cinayet dosyalarının ele alındığı "Tek Gerçek" programını sunan, kariyerinin zirvesinde ünlü bir habercidir. Tek çocuğu Can’ın, arkadaşı Leyla'yı öldürmekle suçlanmasıyla Neslihan'ın dürüstlük ve adalet üzerine kurduğu dünyası altüst olur. Oğlunu korumakla; gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamak arasında kalan Neslihan, hayatının en önemli kararıyla karşı karşıyadır; oğlunu hapse atma pahasına Leyla'nın katilinin peşine düşecek midir?