Amazon'un ilk yerli dizisi geliyor...
Prime Video, yerli Amazon Original içeriklerine olan yatırımlarına devam ediyor ve ilk yerli Amazon Original dizisi Düğüm, Prime Video aboneleriyle bir araya gelecek.
Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın yaptığı Düğüm’ün başrolünde Bergüzar Korel yer alıyor. Yönetmenliğini Can Ulkay’ın üstlendiği dizinin senaryosunu Hilal Yıldız, Nazlı Sunlu Kaçan ve Yekta Torun kaleme aldı.
OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği, polisiye dram/gerilim türündeki dizi, işinde başarılı bir haberci olan Neslihan Turhan’ın hikayesini anlatıyor.
DÜĞÜM DİZİSİNİN KONUSU NE?
Dürüstlüğüyle herkesin gözdesi olmuş Neslihan Turhan, kayıp ve cinayet dosyalarının ele alındığı "Tek Gerçek" programını sunan, kariyerinin zirvesinde ünlü bir habercidir. Tek çocuğu Can’ın, arkadaşı Leyla'yı öldürmekle suçlanmasıyla Neslihan'ın dürüstlük ve adalet üzerine kurduğu dünyası altüst olur. Oğlunu korumakla; gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamak arasında kalan Neslihan, hayatının en önemli kararıyla karşı karşıyadır; oğlunu hapse atma pahasına Leyla'nın katilinin peşine düşecek midir?
DÜĞÜM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Başrol Bergüzar Korel'e başarılı oyuncular Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak eşlik edecek.
DÜĞÜM DİZİSİ NE ZAMAN NEREDE YAYIMLANACAK?
Düğüm dizisi, 2024 yılında Prime Video aracılığı ile izleyicileri ile buluşacak.
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