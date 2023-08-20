Berber'in çekimleri başladı: Burak Özçivit ve Mert Yazıcıoğlu başrolde...
Berber filminin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Filmin ne zaman ve nerede yayımlanacağı, oyuncu kadrosunda kimler olduğu ve konusu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Berber filminin konusu ne, oyuncuları kim? Berber filmi ne zaman vizyona girecek, nerede yayımlanacak? İşte ayrıntılar...
Berber filminin yçnetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer'in oturuyor. Filmin senaristliğini Sedef Bayburtluoğlu Gürerk üstleniyor. Peki, Berber filminin konusu ne, oyuncuları kim? Berber filmi ne zaman vizyona girecek, nerede yayımlanacak?
BERBER FİLMİNİN KONUSU NE?
Berber, yaşadığı olay nedeniyle zor günler geçiren berber Önder'in iş bilmez çırağı Ali ile kurduğu özel bağ sonucu değişen yaşamını konu ediniyor.
BERBER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Burak Özçivit
Mert Yazıcıoğlu
Levent Can
Hazal Türesan
BERBER FİLMİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Berber filminin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı fakat yayın tarihi konusunda OGM Pictures'ten resmi bir açıklama henüz gelmedi.
BERBER FİLMİ NEREDE YAYIMLANACAK?
Berber filmi Netflix üzerinden izleyicisi ile buluşacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni konut kredisi geliyor
- 'Evet, yanlış yaptınız Sayın Kılıçdaroğlu'
- İmam Dörtbudak hakkında yeni gelişme!
- Dünyaca ünlü plaj Rizeli iş insanına!
- Gökçek, Mengü'ye 'cevap' verdi
- KKM kararının ardından sert tepki!
- 'Enflasyonda domino etkisi yapacak'
- YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
- YKS şampiyonları hangi üniversiteleri tercih etti?
- Merkez'den KKM payına sınırlama