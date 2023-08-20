Berber'in çekimleri başladı: Burak Özçivit ve Mert Yazıcıoğlu başrolde...

Yayınlanma: 20.08.2023 - 20:24

Güncelleme: 20.08.2023 - 20:28

Berber filminin yçnetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer'in oturuyor. Filmin senaristliğini Sedef Bayburtluoğlu Gürerk üstleniyor. Peki, Berber filminin konusu ne, oyuncuları kim? Berber filmi ne zaman vizyona girecek, nerede yayımlanacak?

BERBER FİLMİNİN KONUSU NE?

Berber, yaşadığı olay nedeniyle zor günler geçiren berber Önder'in iş bilmez çırağı Ali ile kurduğu özel bağ sonucu değişen yaşamını konu ediniyor.

BERBER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Burak Özçivit

Mert Yazıcıoğlu

Levent Can

Hazal Türesan

BERBER FİLMİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Berber filminin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı fakat yayın tarihi konusunda OGM Pictures'ten resmi bir açıklama henüz gelmedi.

BERBER FİLMİ NEREDE YAYIMLANACAK?

Berber filmi Netflix üzerinden izleyicisi ile buluşacak.