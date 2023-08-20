Berber'in çekimleri başladı: Burak Özçivit ve Mert Yazıcıoğlu başrolde...

Berber filminin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Filmin ne zaman ve nerede yayımlanacağı, oyuncu kadrosunda kimler olduğu ve konusu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Berber filminin konusu ne, oyuncuları kim? Berber filmi ne zaman vizyona girecek, nerede yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2023 - 20:24
Berber'in çekimleri başladı: Burak Özçivit ve Mert Yazıcıoğlu başrolde...
Abone Ol google-news

Berber filminin yçnetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer'in oturuyor. Filmin senaristliğini Sedef Bayburtluoğlu Gürerk üstleniyor. Peki, Berber filminin konusu ne, oyuncuları kim? Berber filmi ne zaman vizyona girecek, nerede yayımlanacak?

BERBER FİLMİNİN KONUSU NE?

Berber, yaşadığı olay nedeniyle zor günler geçiren berber Önder'in iş bilmez çırağı Ali ile kurduğu özel bağ sonucu değişen yaşamını konu ediniyor.

BERBER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Burak Özçivit

Mert Yazıcıoğlu

Levent Can

Hazal Türesan

BERBER FİLMİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Berber filminin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı fakat yayın tarihi konusunda OGM Pictures'ten resmi bir açıklama henüz gelmedi. 

BERBER FİLMİ NEREDE YAYIMLANACAK?

Berber filmi Netflix üzerinden izleyicisi ile buluşacak. 


berber Film Netflix Burak Özçivit Mert Yazıcıoğlu Hazal Türesan

İlgili Haberler

İranlı yönetmenler 'Leyla'nın Kardeşleri' filminin yönetmen ve yapımcısına verilen cezayı kınadı

İranlı yönetmenler 'Leyla'nın Kardeşleri' filminin yönetmen ve yapımcısına verilen cezayı kınadı
Saraybosna Film Festivali: Kültürün mirası 29. kez onurlandırıldı

Saraybosna Film Festivali: Kültürün mirası 29. kez onurlandırıldı
Onlarsız düşünemezdik... Klasikleşmiş filmlerde neredeyse yer almayacak olan 10 efsane isim!

Onlarsız düşünemezdik... Klasikleşmiş filmlerde neredeyse yer almayacak olan 10 efsane isim!

En Çok Okunan Haberler