John Krasinski 'Imaginary Friends' ile yıldızları kadroya kattı
John Krasinski imzalı "Imaginary Friends" önümüzdeki yıl vizyona girecek. Dram türündeki yapımın konusu ve oyuncuları araştırılan başlaıklar arasında. Peki, Imaginary Friends filminin konusu ne, oyuncuları kim? Imaginary Friends ne zaman vizyona girecek? İşte ayrıntılar...
John Krasinski'nin yazıp yönettiği fantastik dram türündeki film önümüzdeki yıl sinema tutkunları ile buluşacak. "Yıldızlar geçidi" olarak adlandırılan filmin konusu, oyuncuları, vizyona gireceği tarih merak ediliyor. Peki, Imaginary Friends filminin konusu ne, oyuncuları kim? Imaginary Friends ne zaman vizyona girecek?
IMAGINARY FRIENDS FİLMİNİN KONUSU NE?
Zor bir deneyim yaşayan ve daha sonra gerçek hayattaki arkadaşları büyüdükçe geride kalan herkesin hayali arkadaşlarını görmeye başlayan genç bir kızı takip eder.
IMAGINARY FRIENDS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Emily Blunt
Ryan Reynolds
Phoebe Waller Bridge
Matt Damon
Steve Carrel
John Krasinski
Sam Rockwell
Awkwafina
Vince Vaughn
IMAGINARY FRIENDS FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Imaginary Friends, ülkemizde 24 Mayıs tarihinde vizyona girecek.
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