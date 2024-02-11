Bir oturuşta bitireceğiniz kitaplar: Bu kitaplardan gözünüzü ayıramayacaksınız!
Bazı kitaplar vardır ki, etkisi uzun süre devam eder. Tabi ki bu yazarın başarısıdır, kitabın etkisi sadece okurken değil, sonrasında da devam edecektir. İşte bir oturuşta bitireceğiniz ve elinizden düşmeyecek olan kitaplar...
Margaret Atwood: Damızlık Kızın Öyküsü
Margaret Atwood’un bu kitabı, birçok eleştirmen ve okuyucu tarafından distopya türünün önde gelen eserlerinden biri olarak sayılmıştır. Feminizmin de başta gelen eserlerinden olan Damızlık Kızın Öyküsü romanında kadın haklarının şimdiki halinin tersine döndüğünde çıkacak sonucu ele almıştır.
Chuck Palahniuk: Dövüş Kulübü
Birçoğunun filmini izlediği Fight Clup aslında Palahniuk’un bu romanından uyarlanmıştır. Yeraltı edebiyatının yetkin örneklerinden olan Dövüş Kulübü kitabı, tüketim kültürüne üstünlük ve hırs duygusuna, iş dünyasına ve güzellik idealine zehir zemberek bir eleştiri yöneltmektedir. Palahniuk, karanlık bir mizah ile desteklemiş olduğu güçlü ve çarpıcı üslubu ile, yaşadığımız dünyanın çirkin suretine ayna tutmaktadır.
Daniel Keys: Algernon’a Çiçekler
Daniel Keys, tarafından kaleme alınan Algernon’a Çiçekler’de çok düşük bir IQ ile doğan Charlie, bilim adamları için kusursuz bir denektir. Zeka testi, Algernon adlı bir kobay faresi üstünde denenmiş ve büyük başarı elde edilmiştir. Fakat sonradan farede bir zeka gerilemesi oluşmuş. Acaba Charlie’ye de aynısı olacak mı? Kesinlikle okunması gereken sürükleyici kitaplar arasında yer almaktadır.
Aldous Huxley: Cesur Yeni Dünya
Romanın kurgusu Londra’da 26. Yüzyılda geçmekte ve distopik bir atmosfer sunmaktadır. Romanda üreme teknolojisi, uykuda öğrenim sayesinde toplum değiştirilmektedir. Aslında tanımlanan dünya bir ütopya olarak da görünebilir, ancak ironik bir ütopya, zira insanlık sağlıklı, teknolojik açıdan gelişmiş, yoksulluk ve savaşlar yok edilmiştir. Herkesin mutlu olduğu ve tüm ırkların eşit olduğu bir dünya. Ancak ironik biçimde, tüm bu gelişmeler birey için çok önemli olan çoğu değerin yok edilmesi, kaldırılması ile başarılmıştır. Kültürel çeşitlilik, aile, edebiyat, sanat, din ve felsefe artık yoktur. Aynı zamanda salt zevki önüne gelenle seks yapmada ve uyuşturucu kullanımında bulunan toplum hedonistik (hazcı) bir topluma dönüşmüştür.
John Steinbeck: Fareler ve İnsanlar
Amerikalı gerçekçi yazar John Steinbeck, kaleme almış olduğu eserlerinde genellikle işçi ve toplumsal sorunlar hakkında yoğunlaşmıştır. Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Steinbeck, Fareler ve İnsanlar eserinde İki gezgin çiftlik işçisi George Milton ve Lennie Small’un Kaliforniya’da yaşadıkları olayları kaleme almıştır. Her dönemde çok satanlar arasında yerini koruyan Steinbeck, Fareler ve İnsanlar eserini pek çok dile çevrilip dünya genelinde yayınlamıştır. 21. Yüzyılın en fazla sorgulanan kitaplar arasında yer alan Fareler ve İnsanlar eseri yazar Steinbeck’in en önemli eserleri arasındadır.
Harper Lee: Bülbülü Öldürmek
Scout’a eşlik eden Jem, her ikisinin en yakın arkadaşı Dill ve bir avukat olan babaları Atticus Finch’in başlarından geçeni konu alan Bülbülü Öldürmek, kitabı ABD’de asılsız bir iddia ile yargılanan bir zenciyi savunmakla görevlendirilen, bu yüzden de kasabanın geri kalanı ile ters düşen Atticus Finch’in etrafında şekillenmektedir. Kısacası toplum tarafından dışlanmanın öyküsüdür.
Lois Lowry: Seçilmiş Kişi
Kitapta zaman net olarak belirtilmezken, gelecek zamanda bir toplulukta geçtiği anlaşılmaktadır. Kitabın çoğu Jonas’ın eskiden yaşadığı toplulukta geçmektedir. Bu topluluk ise herkesin işinin belli olduğu gelişmiş bir köye benzetilebilir. Toplulukta eğitim çok gelişmiş ve herkes kendi özellikleri ile yetenekleri doğrultusunda iş sahibi olmaktadır.
Ken Kesey: Guguk Kuşu
Kült filmler listesin hep en başında olan Guguk Kuşu, filminin orijinal öyküsüdür. Günümüz insanının toplum ile çelişkilerini ortaya koyan bir romandır. Ken Kesey, bu ilk yapıtı ile Amerikan “karşıt-kültürünün” efsanelerinden biri olmuştur.
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