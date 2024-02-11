Bir oturuşta bitireceğiniz kitaplar: Bu kitaplardan gözünüzü ayıramayacaksınız!

Aldous Huxley: Cesur Yeni Dünya

Romanın kurgusu Londra’da 26. Yüzyılda geçmekte ve distopik bir atmosfer sunmaktadır. Romanda üreme teknolojisi, uykuda öğrenim sayesinde toplum değiştirilmektedir. Aslında tanımlanan dünya bir ütopya olarak da görünebilir, ancak ironik bir ütopya, zira insanlık sağlıklı, teknolojik açıdan gelişmiş, yoksulluk ve savaşlar yok edilmiştir. Herkesin mutlu olduğu ve tüm ırkların eşit olduğu bir dünya. Ancak ironik biçimde, tüm bu gelişmeler birey için çok önemli olan çoğu değerin yok edilmesi, kaldırılması ile başarılmıştır. Kültürel çeşitlilik, aile, edebiyat, sanat, din ve felsefe artık yoktur. Aynı zamanda salt zevki önüne gelenle seks yapmada ve uyuşturucu kullanımında bulunan toplum hedonistik (hazcı) bir topluma dönüşmüştür.