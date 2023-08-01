Bir zamanların unutulmaz çizgi filmlerinin film uyarlamaları...
Çocuk, genç, yetişkin demeden çizgi filmler herkesi ekran başında tutuyor. Bu çizgi filmlerden bazıları popülerliğini koruyarak film haline geldi. İşte, efsane çizgi filmlerden uyarlanan 10 film...
CASPER
Carrigan Crittenden babasının vasiyetinin okunması sırasında ondan geriye tek kalanın sakin bir eyalette bulunan eski bir malikane olduğunu öğrenir. Bu evde gömülmüş gizli bir hazine olabileceği söylentisini duyan kadın, dava vekilini de yanına alıp evi ziyarete gider. Fakat zengin olma hayalleriyle malikaneye vardıklarında hiç de beklemedikleri bir sürprizle karşılaşırlar. Ev, yalnız ve dost hayalet Casper ve kötücül amcaları tarafından tarafından ele geçirilmiştir.
Film, Sevimli Hayalet Casper çizgi filmleri serisi ve çizgi romanlarından beyaz perdeye, City of Angels filmiyle tanınan yönetmen Brad Silberling tarafından uyarlanmıştır.
CHRISTOPHER ROBIN
Çocukluk yıllarının yakın arkadaşı Ayı Winnie ve diğerleri, artık büyümüş Christopher Robin'in (Ewan McGregor) hayatında değildir. İş hayatına dalmış Robin, ailesini de ihmal etmeye başlamıştır. Hayatının çıkmaza girdiğini hissettiği bir anda tekrar Winnie karşısına çıkıverir. Winnie'nin masal dünyasına yıllar sonra geri dönerek arkadaşlarını bulmasına yardım eden Robin, ailesinin kıymetini anlayarak yeniden gerçek dünyaya gider. Ancak Robin'in de yardıma ihtiyacı olduğunu düşünen Winnie, Tigger, Eeyore ve Piglet onun peşinden gerçek dünyaya gelirler.
DEDEKTIF GADGET
Müfettiş Gadget, vücudunda bulunan on beş bine yakın modern cihazla kuşatılmış bir mekanik adamdır. Yaşadığı şehir olan Metro City'nin en çok aranan ve bilinen dedektifidir. Onun kötü kalpli düşmanı Doktor Claw, Müfettiş Gadget'ın tüm ününü yerle yeksan etmek üzerine bir plan yapmaktadır. Metro City'nin bankasından çaldığı binlerce doların suçunu Gadget'ın üzerine atar. Suçlamaları savuşturmayı başaramayan Gadget'ın rozeti elinden alınır. Gadget artık Doktor Claw'ı bir an önce ele geçirmek ve sicilini temizlemek durumundadır.
GARFIELD
Amerika'nın ve dünyanın en favori ve en tembel kedisi yıllarca beklenen filmi karşımızda. Live action adaptasyonu olarak sinemaya aktarılan film 2600 bölümlük çizgi romanı ve 260 milyon seveni ile dünyaya açılmayı bekliyor. Hayatı paso yemek ve uyumaktan ibaret olan Garfield, sahibi Jon Arbuckle'ın eve Odie adında bir köpek almasıyla egemenliğini kaybeder. Alışık olduğu düzeni kaybeden Garfield, artık evi paylaşmak zorundadır. Bir gece Odie evden kaçırılır ve Garfield olanlardan kendini sorumlu tutar. Artık Garfield hırsızı bulup, Odie'nin tekrar eve dönmesini sağlamak istemektedir.
GÜZEL VE ÇİRKİN
Kendisine yapılan büyü sonucunda korkunç bir yaratığa dönüşen bir prens, şatosunda aynı büyü sonucu konuşan eşyalara dönüşmüş uşakları dışında kimse olmadan yaşamaktadır. 10 yıl içinde kendisine aşık olacak hiçbir kadın çıkmazsa sonsuza dek canavar olarak kalacaktır. Bir gün Maurice adında bir adam şatosuna izinsiz girince yaşlı adamı tutsak alır. Olayı duyan kızı Belle şatoya gelerek babasının özgürlüğü karşılığında şatoda tutsak olmayı kabul eder. Şatodaki eşyalarla ve sonrasında Canavar'la arkadaş olmaya başladıkça korkutucu görüntüsünün altında çok iyi bir kalp taşıdığını öğrenir. Bu sırada Belle'e aşık olan avcı Gaston, Canavar'ı öldürüp Belle ile evlenebilmek için her şeyi yapacaktır. Jeanne-Marie Leprince de Beaumont'un klasik masalının 2017 uyarlamasında Emma Watson ve Dan Stevens baş rolde oynuyor.
HAYALET AVCILARI
Paranormal konulara düşkün Dr. Peter Venkman ve iki arkadaşı çalıştıkları üniversiteden kovulunca kendi işlerini kurarlar. TV sayesinde isimlerini duyurup New York halkını rahatsız eden hayaletlerden kurtarırlar.
Bir gün viyolonselist Dana Barrett tarafından kiralandıklarında paranormal boyuta açılan bir kapıdan hayaletler geldiğini görürler ve işler iyice çığırından çıkar.
NINJA KAPLUMBAĞALAR
Ninja Kaplumbağalar, fantastik çizgi seri, dövüş sanatlarına hakim 4 tane mutant kaplumbağa ve ustaları mutant fare "Usta Splinter" ile birlikte kötülerin karşısında verdikleri savaşı konu edinir. Bu sırada iyi bir ninja olabilmenin eğitimini sürdürmektedirler.
SCOOBY-DOO
Bir ada üzerinde kurulu bir tatil köyünde oldukça tuhaf olaylar meydana gelmektedir. Scooby-Doo ve ekibi kısa sürede bu olaylardan haberdar edilir. Ekip acilen bir araya gelir ve adaya olan seyahat başlar. Bu kez içine girecekleri olaylar, kolayca çözülecek vakalara benzememektedirler.
Çizgi dünyanın sevilen karakterlerinden Scooby-Doo'nun sinema yolculuğunda Sarah Michelle Gellar ve Rowan Atkinson gibi isimleri görmek mümkün.
ŞİRİNLER
Kötü büyücü Gargamel, Mavi Ay kutlamaları sırasında Şirinler köyüne saldırır ve Şirinleri şelaledeki gizli bir geçide kovalar. Büyülü geçitten geçen mavi yaratıklar kendilerini bir anda 2011 New York'unda, Central Park’ın tam ortasında bulurlar. Sadece üç adet elma boyutunda olan Şirinler, Big Apple (Büyük Elma) olarak da bilinen New York'ta sıkışıp kalırlar. Fakat Gargamel ve korkunç kedisi Azman da Şirinler’in peşinden New York'a gelmiştir! Şirinler şimdi Gargamel'e yakalanmadan köylerine dönmenin yollarını arayacaklar...
Evli çift Patrick (Neil Patrick Harris) ve Grace Winslow (Jayma Mays)'ın evine tesadüfen düşen Şirinler, bu çiftin koruması altında New York'un altını üstüne getirerek hem hayatta kalmaya çalışacaklar hem de Gargamel (Hank Azaria)'e yakalanmadan, Şirinler köyüne giden geçidi yeniden bulmaya çalışacaklar...
ASLAN KRAL
Aslan Kral, yavru bir aslan olan Simba’nın maceralarını konu ediyor. Ormanın kralı olan babası Mufasa'ya hayran bir yavru aslan olarak mutlu bir hayat süren Simba, sinsi amcası Scar'ın planlarından habersizdir. Kral olmak için fırsat kollayan Scar, Mufasa'yı öldürdükten sonra Simba için tehlike baş gösterir. Amcasının ihaneti ve babasının kaybı ile yıkılan Simba sürgüne gider. Zamanı geldiğinde hakkı olanı almak için geri dönecek ve amcasına yaptıklarının bedelini ödetecektir...
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