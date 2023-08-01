Bir zamanların unutulmaz çizgi filmlerinin film uyarlamaları...

ŞİRİNLER

Kötü büyücü Gargamel, Mavi Ay kutlamaları sırasında Şirinler köyüne saldırır ve Şirinleri şelaledeki gizli bir geçide kovalar. Büyülü geçitten geçen mavi yaratıklar kendilerini bir anda 2011 New York'unda, Central Park’ın tam ortasında bulurlar. Sadece üç adet elma boyutunda olan Şirinler, Big Apple (Büyük Elma) olarak da bilinen New York'ta sıkışıp kalırlar. Fakat Gargamel ve korkunç kedisi Azman da Şirinler’in peşinden New York'a gelmiştir! Şirinler şimdi Gargamel'e yakalanmadan köylerine dönmenin yollarını arayacaklar...

Evli çift Patrick (Neil Patrick Harris) ve Grace Winslow (Jayma Mays)'ın evine tesadüfen düşen Şirinler, bu çiftin koruması altında New York'un altını üstüne getirerek hem hayatta kalmaya çalışacaklar hem de Gargamel (Hank Azaria)'e yakalanmadan, Şirinler köyüne giden geçidi yeniden bulmaya çalışacaklar...