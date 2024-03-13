Adaletin Eli, Gece Yüzüşü, Bana Beni Anlat ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

AİLE ÇIKMAZI

Perihan başarılı bir arkeologdur. Mısır'da görevli olduğu bir kazıya kardeşi Fedai'yi de kendisine yardımcı olması için götürür. Fedai, ablasından habersiz yakın arkadaşı Ali Kemal'i de yanına alınca Mısır'ın kıymetli hazinelerinin akıbeti de bir anlamda bu ikilinin insafına kalmıştır. Perihan gibi arkeolog olan Şevket aynı kazı alanında görevlidir. Ve tanışmalarıyla aşkları da başlar. Kazının baş lideri Cemil hocadır. Cemil hoca bu hazinelerin bulunmasını yıllardır beklemektedir. Kazıda bulunan eserlerin içinden birisi diğerlerinden daha değerlidir. Bulunan eserler Cemil hoca kontrolünde Mısır müze yetkililerine verilir. Mısırdan günümüze Perihan ve Şevket'in evliliği taşınır. Çiftin iki çocuğu olur. Zaman içinde evliliklerinde sorun yaşamaya başlayan Perihan ve Şevket bir süre evlerini ayırır. Tüm bunlar devam ederken; Mısır müze müdürü El Sayed'den, Perihan'a bir telefon gelir. Yıllar önce Mısır kazısında bulunan eserlerden en kıymetlisinin sahte olduğu ortaya çıkınca ailenin hayatı tamamen değişir.