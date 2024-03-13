Adaletin Eli, Gece Yüzüşü, Bana Beni Anlat ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!
Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 15 Mart Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak.
Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Adaletin Eli, Aile Çıkmazı, Gece Yüzüşü, Mükemmel Aile, Beni Bana Anlat, Dedektif Conan: Siyah Demir Denizaltı, Neandria filmleri vizyona girecek.
GECE YÜZÜŞÜ
Filmde, dejeneratif bir hastalık nedeniyle erken emekliliğe zorlanan eski bir birinci lig beyzbol oyuncusu olan Ray Waller, endişeli eşi Eve, genç kızı Izzy ve küçük oğlu Elliot ile yeni bir eve taşınır. Her şeye rağmen gizlice profesyonel spor hayatına dönmeyi ümit eden Ray, Eve'i yeni evin arka bahçesindeki ışıltılı yüzme havuzunun çocuklar için eğlenceli olacağına ve onun fizik tedavisine katkı sağlayacağına ikna eder. Ancak evin geçmişindeki karanlık bir sır, aileyi kaçınılmaz dehşetin derinliklerine sürükleyecek, kötü niyetli bir gücü açığa çıkaracaktır.
ADALETİN ELİ
Kasabayı ve geriye kalan tek ailesini korumak için her şeyi yapabileceğini, hatta öldürmeyi bile göze alabileceğini öğrenen Cash için yolculuk gitgide zorlaşır, iyi ve kötü arasındaki çizgiler bulanıklaşır ve genç adam bir kâbusun içine çekilir.
MÜKEMMEL AİLE
Her biri kendi dünyasında yaşayan aile; oyunculukla aklını bozmuş bir anne, boks maçlarında ringe çıkarak dayak yiyen ve bunu bağımlılık yapmış bir baba, ilaçların yan etkilerini görmek için çeşitli ilaçlar içen takıntılı bir dayı, ölmek isteyen karamsar bir kardeş ve yaptığı işe tövbe edip çıka gelen kiralık katil teyze… Bir gün yıllardır kendilerinden uzakta yaşayan kızları Zeynep’in doğum yapacağını öğrendikleri video ile İstanbul’dan Antalya’ya yola çıkarlar.
DEDEKTİF CONAN: SİYADH DEMİR DENİZALTI
Dünya genelindeki tüm mühendisler; dünya genelindeki tüm polis güçlerine ait güvenlik kameralarını bağlama operasyonu için bir deniz üstü tesis olan Pasifik Boyu’nda bir araya geldiler. Bu sırada Conan, Sonoko'nun davetiyle Dedektif Çocuklar ile Hachijo-jima'yı ziyaret eder ve FBI ajanı Shuichi Akai'nin kendilerine Black Organization'dan Gin tarafından Almanya'da bir Europol çalışanının öldürüldüğünü bildiren bir telefon alır. Huzursuz olan Conan, tesisin içine sızar ve bir kadın mühendisin Black Organization tarafından kaçırıldığını keşfeder.
BANA BENİ ANLAT
Bana Beni Anlat, geçirdiği kaza sonucu unutkanlık hastalığına yakalanan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. 30’lu yaşlarının başında olan Çınar’ın hayatı geçirdiği trafik kazası sonrası alt üst olur. Aldığı darbeler nedeniyle Çınar, demans hastalığının bir türüne yakalanır. Hastalığın etkisiyle Çınar, okuduğu ya da izlediği şeylerin bilinç altına yerleşmesiyle her gün farklı bir mesleğe ilgi duyar. Bir gün itfaiyeci olmak isterken başka bir gün imam olmayı planlar. Kazada ailesini kaybedince amcası ile birlikte yaşamaya başlayan Çınar'ın bu sürecinde destek olması için bir yardımcı aranır. En büyük hayali oyuncu olmak olan ancak bir türlü hayallerine ulaşamayan hemşire Öykü, işi kabul etmek zorunda kalır. İkisi arasında çok geçmeden bambaşka bir bağ oluşacaktır.
AİLE ÇIKMAZI
Perihan başarılı bir arkeologdur. Mısır'da görevli olduğu bir kazıya kardeşi Fedai'yi de kendisine yardımcı olması için götürür. Fedai, ablasından habersiz yakın arkadaşı Ali Kemal'i de yanına alınca Mısır'ın kıymetli hazinelerinin akıbeti de bir anlamda bu ikilinin insafına kalmıştır. Perihan gibi arkeolog olan Şevket aynı kazı alanında görevlidir. Ve tanışmalarıyla aşkları da başlar. Kazının baş lideri Cemil hocadır. Cemil hoca bu hazinelerin bulunmasını yıllardır beklemektedir. Kazıda bulunan eserlerin içinden birisi diğerlerinden daha değerlidir. Bulunan eserler Cemil hoca kontrolünde Mısır müze yetkililerine verilir. Mısırdan günümüze Perihan ve Şevket'in evliliği taşınır. Çiftin iki çocuğu olur. Zaman içinde evliliklerinde sorun yaşamaya başlayan Perihan ve Şevket bir süre evlerini ayırır. Tüm bunlar devam ederken; Mısır müze müdürü El Sayed'den, Perihan'a bir telefon gelir. Yıllar önce Mısır kazısında bulunan eserlerden en kıymetlisinin sahte olduğu ortaya çıkınca ailenin hayatı tamamen değişir.
NEANDRİA
Bir ekolojik olarak sürdürülebilir film yapım girişimi olan Neandria, antik kentin yakınlarındaki yoksul bir köyde, annesiyle birlikte yaşayan ve atletizm yarışlarına hazırlanan Suna adlı bir genç kadını odağına alıyor.
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