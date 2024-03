Noah Baumbach'ın yeni filmi 'Jay Kelly'de Clooney, Sandler, Dern, Crudup ve Keough başrolde!

Yayınlanma: 09.03.2024 - 19:37

Güncelleme: 09.03.2024 - 19:37

Noah Baumbach'ın yazıp yönettiği yeni filmi "Jay Kelly", New York'ta bu ay prodüksiyona başlıyor. Filmin başrollerinde usta oyuncular George Clooney ve Adam Sandler'ın yanı sıra Laura Dern, Billy Crudup ve Riley Keough da yer alacak. Netflix yapımı olan bu film, "komik ve duygusal bir yetişkinlik hikayesi" olarak tanımlanıyor.

Baumbach ve Emily Mortimer'ın birlikte yazdığı senaryoya dayanan film, aile bağları ve yetişkinlik temalarını ele alacak. Emily Mortimer daha önce BBC dizisi "The Pursuit of Love" ile yazıp yöneterek yeteneklerini sergilemişti.

Filmin başlangıcında Clooney'nin rolünü üstlenmesi planlanan Brad Pitt'in, hala devam eden 200 milyon dolarlık Formula 1 filmi çekimleri nedeniyle vazgeçtiği belirtildi.

Noah Baumbach'ın "Jay Kelly", yönetmenin Netflix için çekeceği dördüncü film olacak. Daha önce "White Noise", "Marriage Story" ve "The Meyerowitz Stories" gibi başarılı yapımlarıyla tanınan Baumbach'ın, "The Squid and the Whale", "France Ha" ve "Greenberg" gibi önemli filmleri de filmografisinde yer alıyor.