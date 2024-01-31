Argylle, Öğretmenler Odası ve daha fazlası... 2 Şubat 2024 vizyona girecek filmler...
Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 2 Şubat Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak.
Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Efsane, Argylle: Gizli Casus, Aşk Mevsimi, Bars, Hannas 2, Öğretmenler Odası, Sadık Ahmet filmleri vizyona girecek.
ÖĞRETMENLER ODASI
Carla Nowak bir lisede matematik öğretmenliği yapan genç bir kadındır. Kendisini yeni atandığı okulundaki meslektaşlarından ayıran en önemli özelliği ise idealizmidir. Arka arkaya yaşanan hırsızlık olayları okulda huzuru kaçırırken Türk bir öğrenci hırsızlıkla suçlanır ve Carla bu olayı araştırmaya karar verir.
İlker Çatak imzalı "Teachers' Lounge" film En İyi Uluslararası Film dalında Oscar'a aday gösterildi.
ARGYLLE: GİZLİ CASUS
Bryce Dallas Howard, mutluluktan anladığı evde bilgisayarı ve kedisi Alfie ile bir gece geçirmek olan; çok satan casusluk romanları serisinin münzevi yazarı Elly Conway'i canlandırıyor. Ancak Elly'nin gizli ajan Argylle'ı ve onun küresel bir casus örgütünü çözme görevini konu alan kurgusal kitaplarındaki olaylar, gerçek hayattaki bir casus örgütünün gizli eylemlerini yansıtmaya başladığında, evdeki sessiz akşamlar geçmişte kalır. Kediye alerjisi olan casus Aiden'ın eşlik ettiği Elly, kitabındaki kurgusal dünya ile gerçek dünya arasındaki çizgi bulanıklaşmaya başladıkça katillerden bir adım önde olmak için dünyanın bir ucundan diğerine koşturur.
AŞK MEVSİMİ
Şirin ve Ali Yaman’ın genç yaşlarda Bozcaada’da başlayan macerası yıllar ilerledikçe içinden çıkılmaz bir hal alır. İkisinin de farklı anlarda hissettiği aşk mevsimleri bir türlü aynı anda gerçekleşmez.
BARS
Soyu tükenmiş Anadolu parsını arayan iki zoolog, geçmişin izlerini takip ederek Anadolu’yu keşfe çıkar. Veysel, efsanevi varlıkla yüzleşmek için, Emre ise kırk yıldır görüntülenemeyen parsa duyduğu özlemle doludur. Ancak, çektikleri karanlık fotoğraf, onları karşılarına çıkan bürokratik engellerle yüzleşmeye zorlar. Milli park izinleri olmadan devam etmek zorunda kalan ikili, Hacıbektaş’ta Veysel’in sırrını paylaştığında hayatlarının dönüm noktasına ulaşır. Olmayan bir şeyi aramak, onları da mı yok edecektir?
EFSANE
Çorum’da yaşayan Sadık ve ailesi binlerce yıllık aile geleneği olarak yoğurtçuluk yapmakta, yoğurtlarının lezzeti ve şifasıyla bilinmektedirler. Bu efsane yoğurdun sırrı ise ailenin en büyüğü olan Dede tarafından saklanmakta ve yoğurtları o yapmaktadır. Ancak bir yaz günü dedenin evinin çatısına kar yağması her şeyi değiştirecektir… Efsaneye göre sırra sahip olanın çatısına yaz günü kar yağarsa o sır başkasına aktarılmalı, aileden başka birine el verilmelidir. Eğer verilmezse, ailenin başına büyük felaketler gelecek ve helak olacaklardır. Bir an önce el verilmesi için Yoğurtçuoğlu ailesinin tüm fertleri bir araya gelmelidir. Buna Sadık’ın İstanbul’da yaşayan ve ailesiyle görüşmeyen ikiz kardeşi Özgür’de dahildir. İkiz kardeşler Sadık ve Özgür binlerce yıldır nesilden nesile aktarılan efsane yoğurdun sırrını Dede’lerinden alabilmek için amansız bir mücadeleye girişeceklerdir.
HANNAS 2
Film, ailelerinin ilişkilerine onay vermemesi sonrası birlikte şehir dışına kaçan ve bir tanıdıklarının evinde kalan Ali ve Jale'nin, burada başlarından geçen paranormal olayları konu ediniyor.
SADIK AHMET
Film, Batı Trakya Türklerinin yaşadığı zulme karşı mücadele veren doktor Sadık Ahmet'in hayatını anlatıyor.
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