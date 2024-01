Türk yönetmen İlker Çatak'ın "The Teachers' Lounge" filmi Oscar'a aday gösterildi

Yayınlanma: 25.01.2024 - 15:57

Güncelleme: 25.01.2024 - 15:57

Bu yıl 96’ncısı düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu. Los Angeles'ta düzenlenecek törenin sunuculuğunu yine ünlü talk şov sunucusu Jimmy Kimmel üstlenecek. Ödüller, Dolby Theatre'da gerçekleşen görkemli törenle 10 Mart 2024'te sahiplerini bulacak. İlker Çatak'ın yönetmenliğini yaptığı "Teachers' Lounge" filmi En İyi Uluslararası Film dalında Oscar'a aday gösterildi.

Almanya adına Oscar'a aday gösterilen filmin başrolünde Leonie Benesch yer alıyor.















TEACHERS' LOUNGE KONUSU

Filmde öğretmenlik yapan Carla Nowak, öğrecilerinden birinin hırsızlıkla suçlanması üzerine konuyu derinlemesine araştırmaya karar verir.

1984 yılında Berlin'de dünyaya gelen Çatak, Söz Senettir, İstanbul Bahçesi, Sadakat ve Tatort gibi yapımlara imza attı.

İşte Oscar'da En iyi uluslararası film dalında aday gösterilen yapımlar...



Io Capitone

Perfect Days

Society of the Snow

Teachers' Lounge

The Zone of Interest