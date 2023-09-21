Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 22 Eylül 2023 vizyona girecek filmler...

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2023 Perşembe, 17:33
<p>Bu hafta da korku, komedi, animasyon, gerilim türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler <strong>22 Eylül Cuma</strong> günü sinemaseverler ile buluşacak. </p> <p>Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; <strong>Cehennem Melekleri 4, Yıldız Tozu, Büyük Felaket: Asit Yağmuru, Yasa Dışı, Ölümcül Dalış, 1976, Kocamı Kim Öldürdü, Huzurum Kalmadı, Düet ve Ammar 4</strong> filmleri vizyona girecek.</p>

Bu hafta da korku, komedi, animasyon, gerilim türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 22 Eylül Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak. 

Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Cehennem Melekleri 4, Yıldız Tozu, Büyük Felaket: Asit Yağmuru, Yasa Dışı, Ölümcül Dalış, 1976, Kocamı Kim Öldürdü, Huzurum Kalmadı, Düet ve Ammar 4 filmleri vizyona girecek.

<p><strong>ÖLÜMCÜL DALIŞ</strong></p> <p><strong>Maximilian Erlenwein</strong>'in yönetmenliğini yaptığı, <strong>Louisa Krause ve Sophie Lowe</strong>'un rol aldığı <strong>"Ölümcül Dalış"</strong> haftanın bir diğer gerilim filmi olacak.</p> <p>Dalış için harika bir gün. Açık bir görüş alanı, durgun bir hava ve mükemmel, bakir bir dalış noktası. Drew ve May birlikte dalış yapmayı seven, keşfedilmemiş sualtı dünyasına hayranlık besleyen, sıkı ve derin bir bağa sahip olan iki kız kardeştir. İkilinin heyecanı May’e aniden çarpan bir kaya ile yarıda kesilir. Düşen kaya May’in gözlüğünü düşürür ve onu almaya çalışırken kayalara sıkışır. Kardeşinin onu sıkıştığı yerden kurtarıp yüzeye çıkarması için sadece dakikaları vardır.</p>

ÖLÜMCÜL DALIŞ

Maximilian Erlenwein'in yönetmenliğini yaptığı, Louisa Krause ve Sophie Lowe'un rol aldığı "Ölümcül Dalış" haftanın bir diğer gerilim filmi olacak.

Dalış için harika bir gün. Açık bir görüş alanı, durgun bir hava ve mükemmel, bakir bir dalış noktası. Drew ve May birlikte dalış yapmayı seven, keşfedilmemiş sualtı dünyasına hayranlık besleyen, sıkı ve derin bir bağa sahip olan iki kız kardeştir. İkilinin heyecanı May’e aniden çarpan bir kaya ile yarıda kesilir. Düşen kaya May’in gözlüğünü düşürür ve onu almaya çalışırken kayalara sıkışır. Kardeşinin onu sıkıştığı yerden kurtarıp yüzeye çıkarması için sadece dakikaları vardır.

Player Alanı
<p><strong>BÜYÜK FELAKET: ASİT YAĞMURU</strong></p> <p><strong>Guillaume Canet, Laetitia Dosch, Patience Munchenbach ve Marie Jung</strong>'un başrollerini paylaştığı <strong>"Büyük Felaket: Asit Yağmuru",</strong> gerilim ve bilim kurgu meraklılarının ilgisini çekmeye aday.</p> <p>Fransız sinemacı Just Philippot'un yönettiği filmin konusu özetle şöyle:</p> <p>"Fransa'da bir yerlerde bir sıcak hava dalgasının ortasında endişe verici bulutlar oluşur ve asit yağmuru püskürtür. Dünyayı kasıp kavuran bu durum insanların paniğe kapılmasına neden olur. Sona ermek üzere olan bir dünyada, ayrı bir aile, iklim felaketiyle yüzleşmek ve ondan kaçmak için bir araya gelmek zorunda kalır."</p>

BÜYÜK FELAKET: ASİT YAĞMURU

Guillaume Canet, Laetitia Dosch, Patience Munchenbach ve Marie Jung'un başrollerini paylaştığı "Büyük Felaket: Asit Yağmuru", gerilim ve bilim kurgu meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Fransız sinemacı Just Philippot'un yönettiği filmin konusu özetle şöyle:

"Fransa'da bir yerlerde bir sıcak hava dalgasının ortasında endişe verici bulutlar oluşur ve asit yağmuru püskürtür. Dünyayı kasıp kavuran bu durum insanların paniğe kapılmasına neden olur. Sona ermek üzere olan bir dünyada, ayrı bir aile, iklim felaketiyle yüzleşmek ve ondan kaçmak için bir araya gelmek zorunda kalır."

<p><strong>CEHENNEM MELEKLERİ 4</strong></p> <p><strong>Sylvester Stallone, Jason Statham, 50 Cent, Megan Fox ve Andy Garcia</strong>'nın başrollerinde yer aldığı <strong>"Cehennem Melekleri 4"</strong> izleyiciyle buluşacak. </p> <p>Cehennem Melekleri serisi her filminde oyuncu kadrosu ve aksiyon sahneleri açısından sinema sektöründe alternatifi olmayan en önemli yapımlar arasında yer alıyor.</p>

CEHENNEM MELEKLERİ 4

Sylvester Stallone, Jason Statham, 50 Cent, Megan Fox ve Andy Garcia'nın başrollerinde yer aldığı "Cehennem Melekleri 4" izleyiciyle buluşacak. 

Cehennem Melekleri serisi her filminde oyuncu kadrosu ve aksiyon sahneleri açısından sinema sektöründe alternatifi olmayan en önemli yapımlar arasında yer alıyor.

<p><strong>DÜET</strong></p> <p><strong>İdil Akkuş ve Ekin İlkbağ</strong>'ın yönettiği<strong> "Düet",</strong> senkronize yüzme sporu sayesinde tanışmış iki yakın arkadaşın, <strong>2016 Rio Olimpiyat Elemeleri</strong>'nde yarışma şansını kaçırdıktan sonra ortak hayalleri için çalışırken karşılaştıkları zorlukları konu alıyor.</p>

DÜET

İdil Akkuş ve Ekin İlkbağ'ın yönettiği "Düet", senkronize yüzme sporu sayesinde tanışmış iki yakın arkadaşın, 2016 Rio Olimpiyat Elemeleri'nde yarışma şansını kaçırdıktan sonra ortak hayalleri için çalışırken karşılaştıkları zorlukları konu alıyor.

<p><strong>HUZURUM KALMADI</strong></p> <p><strong>Soner Demirci'</strong>nin çektiği komedi filmi <strong>"Huzurum Kalmadı",</strong> iş insanı görüntüsüyle silah kaçakçılığı yapan iki arkadaşın, ceza olarak bir hafta çalışmak zorunda kaldığı huzurevinde başlarından geçen olaylar etrafında dönüyor.</p>

HUZURUM KALMADI

Soner Demirci'nin çektiği komedi filmi "Huzurum Kalmadı", iş insanı görüntüsüyle silah kaçakçılığı yapan iki arkadaşın, ceza olarak bir hafta çalışmak zorunda kaldığı huzurevinde başlarından geçen olaylar etrafında dönüyor.

<p><strong>KOCAMI KİM ÖLDÜRÜR</strong></p> <p><strong>Bilal Kalyoncu</strong>'nun yönetmenliğini yaptığı, <strong>Aleyna Solaker, Burak Satıbol, Hayrettin ve Kemal Uçar</strong>'ın rol aldığı<strong> "Kocamı Kim Öldürür"</strong> yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.</p>

KOCAMI KİM ÖLDÜRÜR

Bilal Kalyoncu'nun yönetmenliğini yaptığı, Aleyna Solaker, Burak Satıbol, Hayrettin ve Kemal Uçar'ın rol aldığı "Kocamı Kim Öldürür" yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

<p><strong>AMMAR 4</strong></p> <p>Haftanın yerli korku filmi "Ammar 4", bir büyücünün komşusunun evliliğini bitirmek üzere yaptığı büyünün ters tepmesi sonucu yaşananları anlatıyor.</p>

AMMAR 4

Haftanın yerli korku filmi "Ammar 4", bir büyücünün komşusunun evliliğini bitirmek üzere yaptığı büyünün ters tepmesi sonucu yaşananları anlatıyor.

<p><strong>YASA DIŞI</strong></p> <p><strong>Emile Hirsch, Lucy Hale ve Ashley Greene</strong>'nin rol aldığı <strong>"Yasa Dışı",</strong> filminin  yönetmen koltuğunda<strong> Danny A. Abeckaser</strong> oturuyor. Bobby Belluci New York polis departmanında çalışan öfke kontrolü olmayan gözden düşmüş ve rütbesi düşürülmüş bir dedektiftir. Öfke sorunları nedeniyle hem işinde hem de aile yaşamında sıkıntılı günler geçirmektedir. Bobby her şeyi telafi etmenin bir yolunu aramaya başlar. Dışarı çıktığı bir gece yaşanan kavga sırasında Chris adlı birine yardım eder. Chris bu iyiliğinin karşılığında Bobby’i Gemini Lounge adlı bir bara götürür. Ertesi gün Bobby fark eder ki gittikleri yer Demeo adlı ünlü mafya çetesinin barıdır.</p>

YASA DIŞI

Emile Hirsch, Lucy Hale ve Ashley Greene'nin rol aldığı "Yasa Dışı", filminin  yönetmen koltuğunda Danny A. Abeckaser oturuyor. Bobby Belluci New York polis departmanında çalışan öfke kontrolü olmayan gözden düşmüş ve rütbesi düşürülmüş bir dedektiftir. Öfke sorunları nedeniyle hem işinde hem de aile yaşamında sıkıntılı günler geçirmektedir. Bobby her şeyi telafi etmenin bir yolunu aramaya başlar. Dışarı çıktığı bir gece yaşanan kavga sırasında Chris adlı birine yardım eder. Chris bu iyiliğinin karşılığında Bobby’i Gemini Lounge adlı bir bara götürür. Ertesi gün Bobby fark eder ki gittikleri yer Demeo adlı ünlü mafya çetesinin barıdır.

<p><strong>YILDIZ TOZU</strong></p> <p><strong>Ahmet Sönmez</strong>'in yönetmenliğini üstlendiği <strong>"Yıldız Tozu",</strong> küçük bir kasabada ailesiyle yaşayan iki küçük kardeşin hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.</p> <p><strong>Yazar Mustafa Kutlu</strong>'nun aynı adlı eserinden uyarlanarak beyaz perdeye aktarılan filmin oyuncu kadrosunda <strong>Süleyman Biçen, Berat Çağan, Toprak Can Adıgüzel, Serdar Özer, Açelya Devrim Yılhan, Türkü Turan, Birgül Ulusoy, Egemen Duman, Ahmet Yılmaz ve Mihrimah Cankur</strong> yer aldı.</p>

YILDIZ TOZU

Ahmet Sönmez'in yönetmenliğini üstlendiği "Yıldız Tozu", küçük bir kasabada ailesiyle yaşayan iki küçük kardeşin hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Yazar Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanarak beyaz perdeye aktarılan filmin oyuncu kadrosunda Süleyman Biçen, Berat Çağan, Toprak Can Adıgüzel, Serdar Özer, Açelya Devrim Yılhan, Türkü Turan, Birgül Ulusoy, Egemen Duman, Ahmet Yılmaz ve Mihrimah Cankur yer aldı.

<p><strong>1976</strong></p> <p><strong>Manuela Martelli'</strong>nin yönettiği, <strong>Aline Küppenheim, Nicolas Sepulveda ve Hugo Medina'</strong>nın oynadığı dram filmi "1976", Şili'de Pinochet döneminde yaşayan bir kadının, kadın düşmanlığı ve yolsuzluğa karşı verdiği mücadeleyi konu ediniyor.</p>

1976

Manuela Martelli'nin yönettiği, Aline Küppenheim, Nicolas Sepulveda ve Hugo Medina'nın oynadığı dram filmi "1976", Şili'de Pinochet döneminde yaşayan bir kadının, kadın düşmanlığı ve yolsuzluğa karşı verdiği mücadeleyi konu ediniyor.

vizyona girecek filmler Sinema yerli sinema yabancı sinema

En Çok Okunan Haberler