Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 22 Eylül 2023 vizyona girecek filmler...

ÖLÜMCÜL DALIŞ

Maximilian Erlenwein'in yönetmenliğini yaptığı, Louisa Krause ve Sophie Lowe'un rol aldığı "Ölümcül Dalış" haftanın bir diğer gerilim filmi olacak.

Dalış için harika bir gün. Açık bir görüş alanı, durgun bir hava ve mükemmel, bakir bir dalış noktası. Drew ve May birlikte dalış yapmayı seven, keşfedilmemiş sualtı dünyasına hayranlık besleyen, sıkı ve derin bir bağa sahip olan iki kız kardeştir. İkilinin heyecanı May’e aniden çarpan bir kaya ile yarıda kesilir. Düşen kaya May’in gözlüğünü düşürür ve onu almaya çalışırken kayalara sıkışır. Kardeşinin onu sıkıştığı yerden kurtarıp yüzeye çıkarması için sadece dakikaları vardır.