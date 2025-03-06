Mickey 17, Boudica, Çiğdem ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!
Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler günü sinemaseverler ile buluşacak. İşte bu haftanın filmleri...
Bu hafta 6 yeni film sinemalardaki yerini alacak. Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Mickey 17, Boudica, Çiğdem, Dalya ve Kırmızı Kitap, Ozi: Doğanın Koruyucusu, Bu Gece Uyku Yok filmleri vizyona girecek. İşte bu haftanın filmleri...
MICKEY 17
"Parasite"in Oscar ödüllü yönetmeni Bong Joon Ho'nun yeni filmi "Mickey 17" seyirciyle buluşacak.
Alacakaranlık serisindeki performansıyla tanınan Robert Pattinson ile Toni Collette ve Mark Ruffalo'nun başrolleri paylaştığı film, uzayı kolonileştirmeye çalışan bir şirkette "harcanabilir", yani öldükten sonra klonunun üretilmesine izin veren bir işçi olarak çalışan Mickey'nin hikayesini anlatıyor.
Edward Ashton'ın "Mickey 7" adlı romanından uyarlanan filmin yapımcılığını Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Bong Joon Ho ve Dooho Choi üstlenirken, başyapımcıları arasında ünlü oyuncu Brad Pitt de yer aldı.
BOUDICA
Olga Kurylenko, Clive Standen ve Rita Tushingham'ın rol aldığı "Boudica", dram ve aksiyon karışımı bir dönem filmi olarak beyaz perdede yerini alacak.
Jesse V. Johnson'ın yönettiği yapım, Romalıların Büyük Britanya işgaline karşı mücadele veren savaşçı Boudica'nın hikayesini konu ediniyor.
Kuzey Britanya'da geçen filmin konusu kısaca şöyle:
"Kelt Savaşçısı olarak eğitim almış Boudica ve kocası Prasutagus, modern ve kültürel anlamda oldukça gelişmiş Kuzey Britanya'da yaşayan Iceni kabilesini yönetmektedir. Kocasının ölümü üzerine tahta oturacak erkek varis kalmadığı için, Romalılar Boudica'nın tüm mal varlığına ve topraklarına el koyar. Boudica kararlılığın ve çılgınlığın eşiğinde intikam almaya yemin eder. Etrafında toplanan farklı İngiliz ve Kelt kabileleri ile birlik olup güçlerini birleştirerek Roma İmparatorluğu'na karşı ayaklanıp savaş açarlar."
ÇİĞDEM
Kurtuluş Baştimar'ın senaryosunu yazıp yönettiği "Çiğdem", baraj inşaatı gerekçesiyle boşaltılan köylerinde kalarak inatla ve sabırla bekleyen, eğitim almak isteyen çocukları ve onlara örnek olan bir kadının mücadelesini odağına alıyor.
DALYA VE KIRMIZI KİTAP
Arjantin, Brezilya, İspanya, Kolombiya ve Peru ortak yapımı "Dalya ve Kırmızı Kitap", babasının ölümünün ardından onun yarım kalan kitabını bitirmeye çalışan 12 yaşındaki bir kızın hikayesini anlatıyor.
OZİ: DOĞANIN KORUYUCUSU
Tim Harper'ın animasyon filmi "Ozi: Doğanın Koruyucusu", ailesinden ayrı düşen küçük Ozi'nin ailesine kavuşmak için çıktığı yolculuğu konu ediniyor.
BU GECE UYKU YOK
Guillermo Carbonell, Ben Deka, Julien Deka, Herve Freiburger, Laura Kulik, Filipe Melo ve Luciano Montes de Oca'nın birlikte çektiği "Bu Gece Uyku Yok", kabuslarla boğuşan bir çocuğun hikayesini anlatıyor.
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