Mickey 17, Boudica, Çiğdem ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

BOUDICA

Olga Kurylenko, Clive Standen ve Rita Tushingham'ın rol aldığı "Boudica", dram ve aksiyon karışımı bir dönem filmi olarak beyaz perdede yerini alacak.

Jesse V. Johnson'ın yönettiği yapım, Romalıların Büyük Britanya işgaline karşı mücadele veren savaşçı Boudica'nın hikayesini konu ediniyor.

Kuzey Britanya'da geçen filmin konusu kısaca şöyle:

"Kelt Savaşçısı olarak eğitim almış Boudica ve kocası Prasutagus, modern ve kültürel anlamda oldukça gelişmiş Kuzey Britanya'da yaşayan Iceni kabilesini yönetmektedir. Kocasının ölümü üzerine tahta oturacak erkek varis kalmadığı için, Romalılar Boudica'nın tüm mal varlığına ve topraklarına el koyar. Boudica kararlılığın ve çılgınlığın eşiğinde intikam almaya yemin eder. Etrafında toplanan farklı İngiliz ve Kelt kabileleri ile birlik olup güçlerini birleştirerek Roma İmparatorluğu'na karşı ayaklanıp savaş açarlar."