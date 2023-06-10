Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 9 Haziran 2023 vizyona girecek filmler...

"80 Günde Devri Alem"

Samuel Tourneux'un yönettiği animasyon film "80 Günde Devri Alem" ise kurnaz ve sakar bir kurbağanın rekor kırma iddiasıyla 80 günde dünyayı gezmek üzere yola çıkmasını ve dünyayı keşfetmeyi hayal eden küçük bir maymunun onun peşine takılmasını anlatıyor.