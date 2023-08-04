Bu yıl gelmesi beklenen 6 Netflix filmi ertelendi
Oyuncu ve senarist grevlerinden etkilenen yeni platform Netflix oldu. Bu yılın sonuna kadar yayımlanması beklenen 6 film 2024 yılına ertelendi.
SPACEMAN
İddialı bilim kurgu dramasında Adam Sandler, Çek Cumhuriyeti'nin ilk astronotu olan Jakub'ı canlandırıyor.
DAMSEL
Stranger Things dizisi ile adından sıkça söz ettiren Millie Bobby Brown'un yer aldığı Damsel, yakışıklı bir prensle evlenemyi mecburen kabul eden ve kurban edilmek üzere korkunç bir ejderhanın yaşadığı mağaraya atılan fakir bir kızı konu alıyor.
LIFT
Gary Gray'in yönetmen koltuğunda oturduğu film 12 Ocak 2024 tarihine ertelendi. Kevin Hart, Vincent D’Onofrio, Gugu Mbatha-Raw, Sam Worthington ve Jean Reno gibi isimlerin yer aldığı yapım usta bir hırsız ile onun eski sevgilisinin bir Boeing 777 yolcu uçağıyla transfer edilen 100 milyon doları çalma girişimini anlatıyor.
PLAYERS
New Yorklu bir spor yazarı olan Mack'in yıllarını en iyi arkadaşı Adam'la başarılı ilişki "oyunları" tasarlamak için harcadığını ve beklenmedik bir şekilde hedeflerinden birine için sırılsıklam aşık olmasını konu alıyor.
SHIRLEY
John Ridley'in yazıp yönettiği biyografi filminin başrolünde Regina King yer alıyor.
A FAMILY AFFAIR
A Famıly Affair, Chris Cole'un asistanı olarak çalışan genç bir kadının, bu yıldızın aslında annesine aşık olduğunu öğrenmesini anlatıyor. Nicole Kidman, Zac Efron ve Joey King'in yanı sıra Liza Koshy ve Kathy Bates rol alıyor.
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