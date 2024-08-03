Dünyanın en iyi 10 filmi: İzledikten sonra pişman olmayacaksınız!
Sinema tarihinin en iyi filmleri, her biri kendi türünde birer başyapıt olarak kabul edilir. İşte IMDb puanına göre sinemaseverlerin mutlaka izlemesi gereken, dünya çapında büyük beğeni toplayan en iyi 10 film!
Sinema, duyguları harekete geçiren, düşünmeye sevk eden ve bazen de hayal gücümüzü zorlayan güçlü bir sanat formudur. Her yıl binlerce film üretilse de, bazıları zamanın ötesine geçerek kalıcı bir etki bırakmayı başarır. Sinema tarihinin en iyi filmleri, hikayeleri, yönetmenlikleri, oyunculukları ve teknik üstünlükleriyle öne çıkarak sinemaseverlerin gönlünde taht kurmuştur. İşte, dünyanın en iyi 10 filmi!
ESARETİN BEDELİ
1947'de karısını ve onun sevgilisini öldürmekten hüküm giyen Maine'li bir bankacı, çeyrek asırdan uzun bir süre masumiyetini koruyarak ve basit bir şefkatle umutlu kalmaya çalışarak katılaşmış bir mahkûmla dostluk kurar.
BATMAN: KARA ŞÖVALYE
Joker olarak bilinen tehdit Gotham halkına büyük zarar ve kaos yaşattığında, Batman, Gordon ve Harvey Dent bu tehdidi durdurmak için çalışırlar.
BABA
Bir mafya ailesinin reisi olan Don Vito Corleone, imparatorluğunu en küçük oğlu Michael'a devretmeye karar verir. Ancak bu kararı istemeden de olsa sevdiklerinin hayatlarını büyük tehlikeye atar.
GLADYATÖR
Eski bir Roma generali, ailesini katleden ve onu köle olarak gönderen yozlaşmış imparatordan intikam almak için yola çıkar.
DÖVÜŞ KULÜBÜ
Uykusuz bir ofis çalışanı ile umursamaz bir sabun üreticisinin kurduğu yeraltı dövüş kulübü, çok daha fazlasına dönüşür.
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: KRALIN DÖNÜŞÜ
Gandalf ve Aragorn, Tek Yüzük ile birlikte Hüküm Dağı'na yaklaşan Frodo ve Sam'in bakışlarını üzerinden çekmek için Sauron'un ordusuna karşı İnsanlar Dünyası'nı yönetirler.
12 ÖFKELİ ADAM
New York'taki bir cinayet davasındaki jüri, aceleci bir karara varmadan önce kanıtları daha dikkatli bir şekilde değerlendirmelerini gerektiren şüpheci ihtiyatlılığı nedeniyle tek bir jüri üyesinden dolayı hayal kırıklığına uğrar.
İYİ, KÖTÜ VE ÇİRKİN
Ödül avcılığı dolandırıcılığı, uzak bir mezarlığa gömülü altınlardan oluşan bir serveti bulmak için yarışan iki adamı, üçüncü bir adama karşı tedirgin bir ittifaka sokar.
FORREST GUMP
1950'lerden 70'lere kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihi, IQ'su 75 olan ve çocukluk aşkıyla yeniden bir araya gelmeyi arzulayan bir Alabama'lının bakış açısından anlatılıyor.
YEŞİL YOL
Ölüm sırasında geçen bir hikaye, nazik dev John Coffey'nin insanların hastalıklarını iyileştirmek için gizemli bir güce sahip olduğu yer. Baş gardiyan Paul Edgecombe, John'un yeteneğini fark ettiğinde, mahkumun idamını engellemeye çalışır.
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