Yayınlanma: 02.08.2024 - 17:34

Güncelleme: 02.08.2024 - 17:34

Hatıra Kutusu filminin yönetmen koltuğunda Joana Hadjithomas ve Khalil Joreige oturuyor. Filmin senaristliğini Khalil Joreige ve Joana Hadjithomas üstleniyor. Peki, Hatıra Kutusu filminin konusu ne? Hatıra Kutusu filminin oyuncuları kim?

HATIRA KUTUSU FİLMİNİN KONUSU NE?

Montreal’de yaşayan anne kız Maia ile Alex'e bir Noel günü Maia’nın 1980’lerde Beyrut’ta arkadaşına emanet ettiği kutu gelir. Kutunun içinde Maia'nın günceleri, kasetleri ve fotoğrafları vardır. Maia geçmişini kurcalamayı hiç istemese de, ergen yaşlardaki kızı Alex, annesinin Lübnan iç savaş dönemindeki çalkantılı, yoğun duygularla dolu gençlik günlerinin gizemini çözmek istemektedir.

HATIRA KUTUSU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Rim Turkhi

Isabelle Zighondi

Manal Issa

Paloma Vauthier

Clémence Sabbagh

Hassan Akil

Patrick Chemali

Reem Khoury

Michelle Bado

Joe Kodeih

Nisrine Abi Samra

Rita Bado

Rabih Mroue

Halim Abiad

HATIRA KUTUSU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hatıra Kutusu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.