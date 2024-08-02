Hatıra Kutusu filminin konusu ne? Hatıra Kutusu filminin oyuncuları kim?
Hatıra Kutusu (Memory Box) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hatıra Kutusu filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hatıra Kutusu filminin konusu ne? Hatıra Kutusu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Hatıra Kutusu filminin yönetmen koltuğunda Joana Hadjithomas ve Khalil Joreige oturuyor. Filmin senaristliğini Khalil Joreige ve Joana Hadjithomas üstleniyor. Peki, Hatıra Kutusu filminin konusu ne? Hatıra Kutusu filminin oyuncuları kim?
HATIRA KUTUSU FİLMİNİN KONUSU NE?
Montreal’de yaşayan anne kız Maia ile Alex'e bir Noel günü Maia’nın 1980’lerde Beyrut’ta arkadaşına emanet ettiği kutu gelir. Kutunun içinde Maia'nın günceleri, kasetleri ve fotoğrafları vardır. Maia geçmişini kurcalamayı hiç istemese de, ergen yaşlardaki kızı Alex, annesinin Lübnan iç savaş dönemindeki çalkantılı, yoğun duygularla dolu gençlik günlerinin gizemini çözmek istemektedir.
HATIRA KUTUSU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Rim Turkhi
Isabelle Zighondi
Manal Issa
Paloma Vauthier
Clémence Sabbagh
Hassan Akil
Patrick Chemali
Reem Khoury
Michelle Bado
Joe Kodeih
Nisrine Abi Samra
Rita Bado
Rabih Mroue
Halim Abiad
HATIRA KUTUSU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hatıra Kutusu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.
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