Edirne'de atık ahşap malzemeler kullanılarak hazırlanan heykeller sergilendi

Bir kereste fabrikasından topladığı atık parçalarla çalışmalarını hazırladığını belirten Yazıcı, "Nihil Glorificatum, Latince bir tabir ve 'Yüceltilmiş hiçlik' anlamına geliyor. Ben aslında hiç olarak sayılan malzemeyi tekrar ele alıp yüceltmeye çalıştım. Bazı heykellerde eleştirel yaklaşımlar da görebilirsiniz ama büyük bir kısmını gündelik hayatta beni etkileyen konular etrafında yapmaya gayret ettim." diye konuştu.