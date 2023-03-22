Cumhuriyet'in 100'üncü yılına armağan sergi 'Yaşasın Cumhuriyet'
Cumhuriyetin 100'üncü yılı vesilesiyle hazırlanan 'Yaşasın Cumhuriyet Atatürk Döneminde İktisadi Bağımsızlığın İlk Adımları' başlıklı sergi, bugün İstanbul Eminönü'nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi'nde ziyarete açıldı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadi zaferle taçlanmazsa sonuç kalıcı olamaz' sözünden alınan ilhamla hazırlanan sergide, iktisadi ve sosyal hayatın kalkınması mercek altına alındı.
Serginin açılında bir konuşma yapan Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, Türkiye'de meydana gelen deprem ve sel felaketinde hayatını kaybedenleri ve afetzedeleri andı.
Sözen, konuşmasında şunları söyledi:
“Bizim için çok özel, çok anlamlı bir sergi. Sergimizi, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında açıyoruz. Cumhuriyet ile neredeyse yaşıt ve 2024'te 100 yaşına girecek olan bankamızın kuruluş fikrinin temelleri, 1923'te İzmir İktisat Kongresi'nde atıldı. Dolayısıyla bu yıl, esasen İş Bankası'nın da fikir olarak doğuşunun 100. yılı. Hem Cumhuriyetimizin hem bankamızın ikinci yüzyılına adım attığı bir dönemde bu sergiyi sizlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz."
'SERGİDE BİR ÜLKENİN İKTİSADİ BAĞIMSIZLIĞININ İLK ADIMLARINI GÖRECEKSİNİZ'
Suat Sözen, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bugün burada açılışını yaptığımız Yaşasın Cumhuriyet Sergimizde; ardı ardına gelen savaşlardan sonra kurulan Cumhuriyetimizin ilk 15 yılının ruhunu, özetini, zorlu bir istiklal savaşının ardından siyasi bağımsızlığını kazanan bir ülkenin iktisadi bağımsızlığı inşa etmesinin ilk adımlarını göreceksiniz."
Sergide çok sayıda kurumsal ve kişisel arşivin yanı sıra aile yadigârlarından ödünç verilen 2 bini aşkın belge, fotoğraf, film ve obje yer alıyor.
İş Sanat'ın koordinasyonunda hazırlanan serginin küratörlüğünü 19. ve 20. yüzyıl Türkiye iktisadi ve sosyal tarihi, kurum ve girişimcilik tarihi konularında yaptığı çalışmalarla bilinen, Dr. Öğr. Üyesi Murat Koraltürk üstleniyor.
'Yaşasın Cumhuriyet Atatürk Döneminde İktisadi Bağımsızlığın İlk Adımları' Sergisi, Türkiye İş Bankası Müzesi'nde sene sonuna kadar pazartesi günleri hariç her gün ücretsiz ziyaret edilebilecek.
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