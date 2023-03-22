Cumhuriyet'in 100'üncü yılına armağan sergi 'Yaşasın Cumhuriyet'

Sözen, konuşmasında şunları söyledi:

“Bizim için çok özel, çok anlamlı bir sergi. Sergimizi, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında açıyoruz. Cumhuriyet ile neredeyse yaşıt ve 2024'te 100 yaşına girecek olan bankamızın kuruluş fikrinin temelleri, 1923'te İzmir İktisat Kongresi'nde atıldı. Dolayısıyla bu yıl, esasen İş Bankası'nın da fikir olarak doğuşunun 100. yılı. Hem Cumhuriyetimizin hem bankamızın ikinci yüzyılına adım attığı bir dönemde bu sergiyi sizlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz."