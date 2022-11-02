Gölyazı'nda bir Yunan kenti: Apollonia Ad Rhyndacum
Yunan mitolojisi Tanrısı Apollon'a adanmış ve ve Apollonia adı verilmiş bir antik kent: Apollonia Ad Rhyndacum Antik Kenti
Antik Çağ kalıntıları, Osmanlı ve Hrıstiyanlık döneminden yapılarıyla, antik kent hâlâ nefes alıyor.
APOLLONİA AD RHYNDACUM ANTİK KENTİ'NİN TARİHİ NEDİR?
Kesin olmamakla beraber, kentin kuruluşunun M.Ö. 5. yüzyılda olmuş olabileceği söyleniyor. Kent, Pergamon Krallığı'nın güçlendiği bir dönemde, bu krallığın hakimiyeti altına girmiş ve M.Ö 1 yüzyılda, halkın yaptığı kerevit ticareti sayesinde zenginleşmiştir. Pergamon'un Roma İmparatorluğu'na bağlanmasıyla birlikte Roma hakimiyeti altına giren kent, o dönemde ''civitas libera'' (özgür kent) olarak addediliyordu. Kent, Roma döneminde bir süre Adramittion'a, bir süre de Kzykos'a bağlı kaldı. Aelia Klan'ın üyesi, Roma İmparatoru Hadrianus, Bithynia gezisi sırasındayken, kente uğramış ve kenti çevreleyen kalenin kapısına bir yazıtaşı koymuştur.
Kent, Bizans dönemine gelindiğinde, sırasıyla Bithynia Piskoposluğu’na, Nicomedia (İzmit) ve Kios (Gemlik) Piskoposluğu’na bağlandı. Kent, 14. yüzyılın başlarında, Osmanlı akınlarından kaçmak için Prusa (Bursa) ve Apemaa (Mudanya) şehirlerinden gelenlerin toplandığı bir yer oldu. Osmanlılar, kente ilk kez 1302'de Bizans ordusunu yenilgiye uğrattıklarında (Bafeus Muharabesi) kaçan Kite Tekfuru'nu kovalarken geldiler: Tekfurun teslim edilmesine dair anlaşma yapıp, kentin sınırlarından geri döndüler. Kent, daha sonra Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey'in silah arkadaşlarından Aykut Alp'in oğlu Kara Ali tarafından fethedildi. Kent, Osmanlı döneminde Müslüman ve Hristiyanların bir arada yaşadıkları bir yerleşim yeri olarak kaldı.
APOLLONİA AD RHYNDACUM KENTİ'NDEKİ KALINTILAR NELERDİR?
Günümümüzde ''Kız Adası'' olarak adlandırılan, kentin kuzeybatısında bulunan adacık, Apollonia'nın tapınak adasıdır. Burada, Apollon'a adanmış bir tapınığa ait kalıntılar bulunur. Nekropol alanında Roma dönemine ait mezar ve lahitler bulunmaktayken, Zambak Tepesi'nin doğu yamacında adak nişleri, kuzey yamacında Stadion alanı, güneybatı yamacında 4000 kişinin doldurabileceği kapasitede olduğu tahmin edilen tiyatronun kalıntıları bulunur.
Kent, Bizans dönemine gelindiğinde, sırasıyla Bithynia Piskoposluğu’na, Nicomedia (İzmit) ve Kios (Gemlik) Piskoposluğu’na bağlandı. Kent, 14. yüzyılın başlarında, Osmanlı akınlarından kaçmak için Prusa (Bursa) ve Apemaa (Mudanya) şehirlerinden gelenlerin toplantığı bir yer oldu. Osmanlılar, kente ilk kez 1302'de Bizans ordusunu yenilgiye uğrattıklarında (Bafeus Muharabesi) kaçan Kite Tekfuru'nu kovalarken geldiler: Tekfurun teslim edilmesine dair anlaşma yapıp, kentin sınırlarından geri döndüler. Kent, daha sonra Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey'in silah arkadaşlarından Aykut Alp'in oğlu Kara Ali tarafından fethedildi. Kent, Osmanlı döneminde Müslüman ve Hristiyanların bir arada yaşadıkları bir yerleşim yeri olarak kaldı.
APOLLONİA AD RHYNDACUM ANTİK KENTİ NEREDE?
Kent, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Gölyazı'nda bulunmaktadır ve Uluabat Gölü'nün içine doğru uzanan bir yarımadanın üzerinde kuruludur.
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