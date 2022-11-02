Gölyazı'nda bir Yunan kenti: Apollonia Ad Rhyndacum

APOLLONİA AD RHYNDACUM KENTİ'NDEKİ KALINTILAR NELERDİR?

Günümümüzde ''Kız Adası'' olarak adlandırılan, kentin kuzeybatısında bulunan adacık, Apollonia'nın tapınak adasıdır. Burada, Apollon'a adanmış bir tapınığa ait kalıntılar bulunur. Nekropol alanında Roma dönemine ait mezar ve lahitler bulunmaktayken, Zambak Tepesi'nin doğu yamacında adak nişleri, kuzey yamacında Stadion alanı, güneybatı yamacında 4000 kişinin doldurabileceği kapasitede olduğu tahmin edilen tiyatronun kalıntıları bulunur.

Kent, Bizans dönemine gelindiğinde, sırasıyla Bithynia Piskoposluğu’na, Nicomedia (İzmit) ve Kios (Gemlik) Piskoposluğu’na bağlandı. Kent, 14. yüzyılın başlarında, Osmanlı akınlarından kaçmak için Prusa (Bursa) ve Apemaa (Mudanya) şehirlerinden gelenlerin toplantığı bir yer oldu. Osmanlılar, kente ilk kez 1302'de Bizans ordusunu yenilgiye uğrattıklarında (Bafeus Muharabesi) kaçan Kite Tekfuru'nu kovalarken geldiler: Tekfurun teslim edilmesine dair anlaşma yapıp, kentin sınırlarından geri döndüler. Kent, daha sonra Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey'in silah arkadaşlarından Aykut Alp'in oğlu Kara Ali tarafından fethedildi. Kent, Osmanlı döneminde Müslüman ve Hristiyanların bir arada yaşadıkları bir yerleşim yeri olarak kaldı.