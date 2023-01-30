Güzel sanatlar öğrencisi duvarları renklendirip, atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor

AA
30 Ocak 2023 Pazartesi, 12:07
<p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Eskişehir'de yaşayan Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü 2. sınıf öğrencisi Akın Ayaz, duvarları grafiti ile renklendirip, bazı atık malzemeleri kullanarak heykeller yapıyor.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Çocukluğundan bu yana <strong>"grafiti" </strong>(duvar yazısı) ve<strong> "enstalasyon"</strong> (yerleştirme) sanatlarıyla ilgilenen 23 yaşındaki Akın Ayaz, gezdiği sokaklardan hoşuna giden duvarları, izin alarak sprey boyalarla renklendiriyor.</p>

Eskişehir'de yaşayan Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü 2. sınıf öğrencisi Akın Ayaz, duvarları grafiti ile renklendirip, bazı atık malzemeleri kullanarak heykeller yapıyor.

Çocukluğundan bu yana "grafiti" (duvar yazısı) ve "enstalasyon" (yerleştirme) sanatlarıyla ilgilenen 23 yaşındaki Akın Ayaz, gezdiği sokaklardan hoşuna giden duvarları, izin alarak sprey boyalarla renklendiriyor.

<p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Atölyesinde ahşap, metal ve mermer malzemelerden çeşitli figürler de yapan Ayaz, böylece atık malzemelerin geri dönüşümüne de katkı sunuyor.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Ayaz, uzun yıllardır sokakta kendinden yaşça büyük grafiti sanatçılarıyla çeşitli çalışmalar yaptığını anlattı.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Usta-çırak ilişkisinin öneminine değinen Ayaz, <strong>"Şu ana kadar 20'nin üzerinde çalışma yaptım. Çalışmalarımda yaşamın içinde arka plana attığımız konuları öne çıkartma taraftarıyım. İnsanlarda katarsis (arınma) etkisi yapan işlerle uğraşıyorum. Sokaktaki hareketin içinde insanı durdurmayı amaçlıyorum."</strong> dedi.</p>

Atölyesinde ahşap, metal ve mermer malzemelerden çeşitli figürler de yapan Ayaz, böylece atık malzemelerin geri dönüşümüne de katkı sunuyor.

Ayaz, uzun yıllardır sokakta kendinden yaşça büyük grafiti sanatçılarıyla çeşitli çalışmalar yaptığını anlattı.

Usta-çırak ilişkisinin öneminine değinen Ayaz, "Şu ana kadar 20'nin üzerinde çalışma yaptım. Çalışmalarımda yaşamın içinde arka plana attığımız konuları öne çıkartma taraftarıyım. İnsanlarda katarsis (arınma) etkisi yapan işlerle uğraşıyorum. Sokaktaki hareketin içinde insanı durdurmayı amaçlıyorum." dedi.

<p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Akın Ayaz, şöyle konuştu:</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; color: #333333; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;"><strong>"Valizime boyaları koyup uygun bir alanı boyamaya başlıyorum. Çalışmalarım türüne göre birkaç gün sürebiliyor. Enstalasyon olarak da bazı imge ve heykelcikleri şehrin herhangi bir yerine yerleştiriyorum. Böylece sokaktaki alışılagelmiş akışı bozabiliyoruz. Örneğin, sökülmüş bir dubayı başka bir dubayla birleştirerek beklenmedik, eleştirel bir noktaya koyuyorum. Bu kapsamda da 15-20 civarında çalışmam var." </strong></p>

Akın Ayaz, şöyle konuştu:

"Valizime boyaları koyup uygun bir alanı boyamaya başlıyorum. Çalışmalarım türüne göre birkaç gün sürebiliyor. Enstalasyon olarak da bazı imge ve heykelcikleri şehrin herhangi bir yerine yerleştiriyorum. Böylece sokaktaki alışılagelmiş akışı bozabiliyoruz. Örneğin, sökülmüş bir dubayı başka bir dubayla birleştirerek beklenmedik, eleştirel bir noktaya koyuyorum. Bu kapsamda da 15-20 civarında çalışmam var." 

<p><span style="color: #333333; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Sokak sanatında uluslararası alanda kullanılan dayanıklı bir sprey türünü tercih ettiğini aktaran Ayaz, sokağın kendisi </span><strong style="color: #333333; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px;">"oyun alanı"</strong><span style="color: #333333; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;"> olduğunu dile getirdi.</span></p>

Sokak sanatında uluslararası alanda kullanılan dayanıklı bir sprey türünü tercih ettiğini aktaran Ayaz, sokağın kendisi "oyun alanı" olduğunu dile getirdi.

<p><span style="color: #333333; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Akın Ayaz, </span><strong style="color: #333333; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px;">"Boş arsaları, hurdalıkları ve metruk binaları geziyorum"</strong><span style="color: #333333; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;"> dedi.</span></p>

Akın Ayaz, "Boş arsaları, hurdalıkları ve metruk binaları geziyorum" dedi.

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