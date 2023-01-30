Güzel sanatlar öğrencisi duvarları renklendirip, atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor
Eskişehir'de yaşayan Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü 2. sınıf öğrencisi Akın Ayaz, duvarları grafiti ile renklendirip, bazı atık malzemeleri kullanarak heykeller yapıyor.
Çocukluğundan bu yana "grafiti" (duvar yazısı) ve "enstalasyon" (yerleştirme) sanatlarıyla ilgilenen 23 yaşındaki Akın Ayaz, gezdiği sokaklardan hoşuna giden duvarları, izin alarak sprey boyalarla renklendiriyor.
Atölyesinde ahşap, metal ve mermer malzemelerden çeşitli figürler de yapan Ayaz, böylece atık malzemelerin geri dönüşümüne de katkı sunuyor.
Ayaz, uzun yıllardır sokakta kendinden yaşça büyük grafiti sanatçılarıyla çeşitli çalışmalar yaptığını anlattı.
Usta-çırak ilişkisinin öneminine değinen Ayaz, "Şu ana kadar 20'nin üzerinde çalışma yaptım. Çalışmalarımda yaşamın içinde arka plana attığımız konuları öne çıkartma taraftarıyım. İnsanlarda katarsis (arınma) etkisi yapan işlerle uğraşıyorum. Sokaktaki hareketin içinde insanı durdurmayı amaçlıyorum." dedi.
Akın Ayaz, şöyle konuştu:
"Valizime boyaları koyup uygun bir alanı boyamaya başlıyorum. Çalışmalarım türüne göre birkaç gün sürebiliyor. Enstalasyon olarak da bazı imge ve heykelcikleri şehrin herhangi bir yerine yerleştiriyorum. Böylece sokaktaki alışılagelmiş akışı bozabiliyoruz. Örneğin, sökülmüş bir dubayı başka bir dubayla birleştirerek beklenmedik, eleştirel bir noktaya koyuyorum. Bu kapsamda da 15-20 civarında çalışmam var."
Sokak sanatında uluslararası alanda kullanılan dayanıklı bir sprey türünü tercih ettiğini aktaran Ayaz, sokağın kendisi "oyun alanı" olduğunu dile getirdi.
Akın Ayaz, "Boş arsaları, hurdalıkları ve metruk binaları geziyorum" dedi.
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