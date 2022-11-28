Hayranlarını heyecanlandırdı: Antonio Banderas'tan 'Zorro' açıklaması

cumhuriyet.com.tr
28 Kasım 2022 Pazartesi, 17:25
<p>Filmleriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Antonio Banderas, bir söyleşiye katılarak başrol oynadığı '<strong>Zorro</strong>' filmine ilişkin soruları yanıtladı.</p> <p>62 yaşındaki aktör, yeni bir '<strong>Zorro</strong>' filmi için kamera karşısına geçmek isteyip istemediğini açıkladı. </p>

Filmleriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Antonio Banderas, bir söyleşiye katılarak başrol oynadığı 'Zorro' filmine ilişkin soruları yanıtladı.

62 yaşındaki aktör, yeni bir 'Zorro' filmi için kamera karşısına geçmek isteyip istemediğini açıkladı. 

<p>Web Tekno'da yer alan habere göre Banderas, '<strong>Zorro</strong>'nun maskesini bir sonraki oyuncuya devretmek için kamera karşısına geçmek istediğini söyledi.</p>

Web Tekno'da yer alan habere göre Banderas, 'Zorro'nun maskesini bir sonraki oyuncuya devretmek için kamera karşısına geçmek istediğini söyledi.

<h3>ZORRO'NUN MASKESİ</h3> <p>Daha önce Anthony Hopkins’ten rolü devralmış olan Banderas, karakteri başka bir aktöre devretmek için yeniden bir Zorro filminde yer alabileceğini söyledi. </p>

ZORRO'NUN MASKESİ

Daha önce Anthony Hopkins’ten rolü devralmış olan Banderas, karakteri başka bir aktöre devretmek için yeniden bir Zorro filminde yer alabileceğini söyledi. 

<p>1998 yılında çekilen The Mask of Zorro filminde Anthony Hopkins’in canlandırdığı Don Diego de la Vega -orijinal Zorro- maskesini ve kılıcını, mirasını devralacak olan Banderas’ın karakterine vermişti. Bir sonraki Zorro filminde Banderas ekran karşısına geçmişti.</p>

1998 yılında çekilen The Mask of Zorro filminde Anthony Hopkins’in canlandırdığı Don Diego de la Vega -orijinal Zorro- maskesini ve kılıcını, mirasını devralacak olan Banderas’ın karakterine vermişti. Bir sonraki Zorro filminde Banderas ekran karşısına geçmişti.

<p>Ünlü aktör sorulara “<strong>Evet, bu ihtimali düşünebilirim, neden olmasın? Beni ‘Zorro’ çekmek için çağırırlarsa, Anthony Hopkins’in benim için yaptığını yapabilirim, meşaleyi devrederim</strong>” şeklinde cevap verdi. </p>

Ünlü aktör sorulara “Evet, bu ihtimali düşünebilirim, neden olmasın? Beni ‘Zorro’ çekmek için çağırırlarsa, Anthony Hopkins’in benim için yaptığını yapabilirim, meşaleyi devrederim” şeklinde cevap verdi. 

<h3>YENİ 'ZORRO' ADAYI TOM HOLLAND</h3> <p>Ünlü oyuncu '<strong>Zorro'</strong>yu devretmek istediği ismin Spiderman filmiyle gündemde olan <strong>Tom Holland</strong> olduğunu açıkladı.</p>

YENİ 'ZORRO' ADAYI TOM HOLLAND

Ünlü oyuncu 'Zorro'yu devretmek istediği ismin Spiderman filmiyle gündemde olan Tom Holland olduğunu açıkladı.

Zorro Anthony Hopkins Antonio Banderas Tom Holland

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