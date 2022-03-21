Antonio Banderas'tan Kerem Bürsin'e övgü

21 Mart 2022 Pazartesi, 11:20

Kerem Bürsin, Malaga Film Festivali’ne katılmak için İspanya’ya gitti. Oyuncu, önceki akşam da İspanyol meslektaşı Antonio Banderas’ın başrolünde yer aldığı “Company” müzikalini izledi.

Dünyaca ünlü aktör, Bürsin’le çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Banderas, paylaşımına "Love Is In The Air dizisiyle başarı kazanan Türk oyuncu Kerem Bürsin ‘Company’i görmeye geldi. Oyundan büyük keyif aldı" notunu düştü. Bürsin ise bu paylaşıma “Sen en iyisisin” yorumunu yaptı.

İşte o paylaşım: