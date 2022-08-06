IMDb puanı en yüksek 10 film
Film arayan fakat izlenecek güzel film bulmakta zorlanan kişiler için IMDb'nin en yüksek puana sahip 10 filmini sizler için derledik. Bu filmler İMDb puanına göre en çok beğenilen filmler arasında en üst sırada yer almaktadır.
1. The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli)
Yönetmen ve yazar Frank Darabont ve başrollerinde Tim Robbins ve Morgan Freeman'ın yer aldığı bir Amerikan filmidir. Film 1994 yapımı film suç ve dram türündedir. 9,3 puanıyla en yüksek İMDb sıralamasına sahiptir.
Stephen King'in Rita Hayworth ve Shawshank'in Kefareti adlı novellasından uyarlanan film, masumiyetini iddia etmesine rağmen karısını ve sevgilisini öldürdüğü gerekçesiyle Shawshank Devlet Cezaevi'nde yaklaşık 20 yılını geçiren bankacı Andy Dufresne'in hikâyesini anlatır.
1997 yılında Esaretin Bedeli 7 dalda Oscar Ödülleri için aday gösterilmesine rağmen Oscar alamamıştır. Yabancı Dilde En İyi Film Dalında Japon Akademi Ödülü ve Amerikan Görüntü Yönetmenleri Birliği Filmlerde En İyi Görüntü Yönetimi Ödülü’nü almıştır.
2. The Dark Knight (Kara Şövalye)
Christopher Nolan'ın yönettiği bir süper kahraman filmidir. DC Comics'in kurgusal karakteri Batman'den uyarlanan 2005 tarihli Batman Başlıyor (Batman Begins) filminin devamıdır. Kara Şövalye'nin senaryosunu Christopher ve kardeşi Jonathan Nolan yazmıştır. 2008 yapımı film aksiyon, dram, suç türündedir. 9 puanla IMDb sıralamasına 2. sıradan girmiştir.
Oyuncularından Christian Bale, Michael Caine, Heath Ledger, Gary Oldman, Eric Roberts, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Maggie Gyllenhaal, Ron Dean,Anthony Michael Hall'u sayabiliriz.
Filmin konusu, Bruce Wayne/Batman (Christian Bale), bölge savcısı Harvey Dent (Aaron Eckhart), asistan Rachel Dawes (Maggie Gyllenhaal) ve Polis Komiseri James Gordon'ın (Gary Oldman), onların suçla mücadelelerinin ve yeni tehdit Joker'in (Heath Ledger) etrafında gelişir. Filmde Joker'in gerçek kimliği, filmin gizemi için saklı tutulur ve Harvey Dent'in kahraman bir bölge savcısından çirkin bir katile dönüşümünün hikâyesi tamamıyla anlatılır.
Akademi Ödülleri; En İyi Yardımcı Oyuncu ödülünü Heath Ledger, En İyi Ses Kurgusu ödülünü ise Richard King almıştır.
3. The Godfather (Baba)
Mario Puzo'nun yazdığı aynı adlı romandan uyarlanan, Francis Ford Coppola'nın yönettiği, Marlon Brando ve Al Pacino'nun başrollerini paylaştığı filmdir. 1972 yapımı film suç ve dram türündedir. IMDb puanı 9.2'dir
Marlon Brando ve Al Pacino'nun yanında yardımcı rollerde James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton, John Cazale vardır.
Film, New York'ta yaşayan güçlü bir İtalyan mafya ailesinin hikâyesini anlatır. Film gösterime girdiği andan itibaren çok ilgi görmüştür.Baba filmi üç Oscar kazandı:
En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu - Marlon Brando, En İyi Uyarlama Senaryo - Francis Ford Coppola, Mario Puzo
4. The Godfather 2 (Baba 2)
İlk filmin yapımından iki sene sonra çekilen film. Mario Puzo ve Francis Ford Coppola'nın ortak yazdığı senaryoyla kurgulanmıştır. 6 Oscar Ödülü kazanmıştır. 1974'te çekilen film suç ve dram türündedir. IMDb puanı 9'dur.
Filmin konusu Michael Corleone, mafya dünyasında inanılmaz bir güce ulaşırken, bir yandan da ailesini korumaya çalışır. Fakat zaman içerisinde gelişen olaylar onu hiç yapmak istemediği işlere ve suçlara yönlendirir. Tek özelliği zekası iken bir anda bir suç imparatorluğunu yönetecek acımasızlığa ve kendine güvene kavuşur. Fakat bunlar Micheal'a sadece güç değil, beraberinde yalnızlık ve mutsuzluk getirir.
Oyuncu kadrosunda Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton, Robert De Niro, John Cazale,Talia Shire, Lee Strasberg gibi isimler sayılabilir.
1974 - En İyi Film Oscarı, 1974 - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscarı - Robert De Niro, 1974 - En İyi Yönetmen Oscarı - Francis Ford Coppola filmin ve oyuncularının aldığı bazı ödüllerdir.
5. Fight Club(Dövüş Kulübü)
Chuck Palahniuk tarafından yazılmış aynı isimli romandan uyarlanan kült filmdir. 1999 yapımı olan film dram türündedir ve IMDb puanı 8,8'dir, David Fincher tarafından yönetilmiştir ve başrollerde Brad Pitt, Edward Norton ve Helena Bonham Carter rol almıştır. Müziklerini Dust Brothers yapmıştır.
Filmin konusu, Oregon Üniversitesi'nde yüksek lisansını yapan Chuck Palahniuk'un uzak olmayan bir gelecekte geçen ve kafası karışık genç bir erkeği konu alan romanından yola çıkılarak çekilen Fight Club'da filmi anlatan,Chuck'ın Tekdüze yaşamı kronik uykusuzluk sorunuyla çekilmez bir hale gelmiştir. Ailesi ve yakın bir arkadaşı olmayan Chuck, doktorunun tavsiyesi üzerine kanserli hastaların terapi grubuna katılır. Bu toplantılar esnasında Marla ile tanışır; o da genç adam gibi hasta olmadığı halde grubun toplantılarına katılmaktadır.
Bu filmin bazı ödül adaylıkları:2000 Akademi Ödülleri, En iyi ses efektleri,
2000 Brit Ödülleri, En iyi soundtrack
2001 MTV Film Ödülleri, En iyi dövüş (Edward Norton kendisi ile dövüştüğü sahne)
2000 Politik Film Birliği Ödülleri, Demokrasi ödülü
6. The Lord of the Rings: The Return of the King (Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü)
Peter Jackson'ın yönetmenliğini yaptığı, J. R. R. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi kitaplarının ikinci ve üçüncü bölümlerinden uyarlanan 2003 yılında gösterime giren film aksiyon, macara ve drama türündedir. Yüzüklerin Efendisi film serisinin Yüzük Kardeşliği ve İki Kule'den sonra üçüncü filmidir. IMDb puanı ise 9.
Konusu ise, Sauron, Orta Dünya'yı ele geçirmek için son fetihleri başlatmasıyla Büyücü Gandalf ve Rohan Kralı Théoden'in Gondor'a yardıma gitmesi, Aragorn'un Gondor'u savunması ve hayalet orduyu bulmaya gitmesi, Frodo Baggins ve Samwise Gamgee'nin Gollum tarafından ihanete uğraması ve Mordor'a gidip Yüzük'ü yok etmeye çalışmaları anlatıldı.
Oyuncular ise Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Liv Tyler, Sean Astin, Orlando Bloom gibi bilinen kişilerdir.
Filmin aldığı ödüller
2003 En İyi Sanat Yönetmeni Akademi Ödülü
2003 En İyi Kostüm Tasarımı Akademi Ödülü
2003 En İyi Yönetmen Akademi Ödülü
2003 En İyi Film Kurgusu Akademi Ödülü
2003 En İyi Film Akademi Ödülü
7. Pulp Fiction ( Ucuz Roman)
Quentin Tarantino yönetmenliğindeki Roger Avary ile birlikte yazılmış, 1994 yapımı, kült kabul edilen bir filmdir. 1994 yılında vizyona giren film suç ve dram türündedir. IMDb puanı ise 8,9 dur.
Konusu ise, Ringo (Tim Roth) ve Yolanda (Amanda Plummer) birbirlerine deliler gibi aşık bir soyguncu çifttir ve işlerine biraz heyecan katmak için farklı bir plan yaparlar. Jules (Samuel L. Jackson) ve Vincent (John Travolta) iki profesyonel tetikçidir ve patronları Marsellus Wallace'ı (Ving Rhames) dolandırmaya çalışan birkaç sahtekar genci "temizlemeye" giderler. Patron Marsellus ise boksör Butch ile (Bruce Willis) bir şike anlaşması yapar. Fakat cesur ve gururlu Butch final maçında yenilmeyi kendine yediremez ve anlaşmayı bozup kaçmayı planlar.
Oyuncularına John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel, Tim Roth gibi kişileri sayabiliriz.
Ödülleri: İyi Film dahil 7 dalda Oscar'a aday gösterilmiş ve En İyi Orijinal Senaryo Oscarı'nı almıştır. Aynı zamanda 1994 Cannes Film Festivali'nde en iyi film ödülü olan Altın Palmiye Ödülü'nün sahibidir.
8. Il buono, il brutto, il cattivo ( İyi, Kötü ve Çirkin)
1966 yapımı Sergio Leone'nin yönettiği Italyan Spagetti Western filmidir. IMDb puanı 8,8'dir ve macare ve batı film türündedir. Başrollerini Clint Eastwood, Lee Van Cleef ve Eli Wallach paylaşmaktadır. Filmin hikâyesi Luciano Vincenzoni ve Sergio Leone tarafından, senaryosu ise Agenore Incrocci ve Furio Scarpelli tarafından yazılmıştır.
Tuco (Çirkin), üzerine ödül konulmuş bir kanun kaçağıdır. Keskin nişancı Sarışın (İyi) adlı kovboyla iş birliği yaparak kasabaları dolaşmaktadırlar. Tuco'yu kanun adamlarına teslim eden Sarışın, ödülü alıp Tuco'yu asılmaktan son anda kurtarmaktadır.
Ödülleri: 1968'de Clint Eastwood'un performansıyla, Laural Awards'tan aldığı ikinciliktir.
9. 12 Angry Men (12 Öfkeli Adam)
Sidney Lumet'in yönettiği 1957 ABD yapımı drama filmidir. İmdb puanı 9'dur Reginald Rose'un aynı adlı oyunundan uyarlanan film bir duruşmada bir jüri üyesinin diğer on bir jüri üyesini şüphelinin suçsuz olduğu konusunda, makul şüphe temelinde, ikna etme çabaları hakkındadır.
Konusu; Hikâye bir cinayet davasındaki yargıcın jüriye talimatlar verdiği kapanış konuşmasının sonrasında başlar. Amerikan yasalarına göre jürinin kararı (suçlu ya da suçsuz) oybirliği ile alınmalıdır. Oybirliği ile alınmamış olan karar jürinin kendini feshetmesi ve davanın yeniden görülmesi anlamına gelir. Jürinin karara bağlaması gereken konu şehrin fakir bölgesinde yaşayan bir çocuk zanlının babasını öldürüp öldürmediğine karar vermektir.
Oyuncu kadrosunda; Henry Fonda, Lee J. Cobb, E. G. Marshall, Martin Balsam, John Fiedler gibi önemli isimler vardır.
10. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği)
Peter Jackson'ın yönettiği Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin birinci filmidir ve 2001 yılında gösterime girmiştir. J. R. R. Tolkien'in aynı adlı fantezi roman üçlemesinin birinci kitabından uyarlanmış olan filmdir. IMDb puanı 8,8'dir. Yüzüklerin Efendisi devam filmidir.
Konusu,Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği, dünyanın kaderini değişterecek olan yüzükten kurtulmak için verilen mücadeleyi konu ediyor. Yıllar önce üretilen ve Orta Dünya topraklarına kandan başka hiçbir şey getirmeyen yüzüklerin sonuncusu, üretiminden yüz yıllar sonra ortaya çıkar.
Oyuncu kadrosunda Elijah Wood, Sean Astin, Ian McKellen gibi isimler öne çıkmıştır.
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