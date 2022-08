IMDb puanı en yüksek 10 film

6. The Lord of the Rings: The Return of the King (Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü)

Peter Jackson'ın yönetmenliğini yaptığı, J. R. R. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi kitaplarının ikinci ve üçüncü bölümlerinden uyarlanan 2003 yılında gösterime giren film aksiyon, macara ve drama türündedir. Yüzüklerin Efendisi film serisinin Yüzük Kardeşliği ve İki Kule'den sonra üçüncü filmidir. IMDb puanı ise 9.

Konusu ise, Sauron, Orta Dünya'yı ele geçirmek için son fetihleri başlatmasıyla Büyücü Gandalf ve Rohan Kralı Théoden'in Gondor'a yardıma gitmesi, Aragorn'un Gondor'u savunması ve hayalet orduyu bulmaya gitmesi, Frodo Baggins ve Samwise Gamgee'nin Gollum tarafından ihanete uğraması ve Mordor'a gidip Yüzük'ü yok etmeye çalışmaları anlatıldı.

Oyuncular ise Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Liv Tyler, Sean Astin, Orlando Bloom gibi bilinen kişilerdir.

Filmin aldığı ödüller

2003 En İyi Sanat Yönetmeni Akademi Ödülü

2003 En İyi Kostüm Tasarımı Akademi Ödülü

2003 En İyi Yönetmen Akademi Ödülü

2003 En İyi Film Kurgusu Akademi Ödülü

2003 En İyi Film Akademi Ödülü