IMDb puanı en yüksek 10 film

Film arayan fakat izlenecek güzel film bulmakta zorlanan kişiler için IMDb'nin en yüksek puana sahip 10 filmini sizler için derledik. Bu filmler İMDb puanına göre en çok beğenilen filmler arasında en üst sırada yer almaktadır.

1. The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli)

Yönetmen ve yazar Frank Darabont ve başrollerinde Tim Robbins ve Morgan Freeman'ın yer aldığı bir Amerikan filmidir. Film 1994 yapımı film suç ve dram türündedir. 9,3 puanıyla en yüksek İMDb sıralamasına sahiptir.

Stephen King'in Rita Hayworth ve Shawshank'in Kefareti adlı novellasından uyarlanan film, masumiyetini iddia etmesine rağmen karısını ve sevgilisini öldürdüğü gerekçesiyle Shawshank Devlet Cezaevi'nde yaklaşık 20 yılını geçiren bankacı Andy Dufresne'in hikâyesini anlatır.

1997 yılında Esaretin Bedeli 7 dalda Oscar Ödülleri için aday gösterilmesine rağmen Oscar alamamıştır. Yabancı Dilde En İyi Film Dalında Japon Akademi Ödülü ve Amerikan Görüntü Yönetmenleri Birliği Filmlerde En İyi Görüntü Yönetimi Ödülü’nü almıştır.