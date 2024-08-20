IMDb'ye göre en iyi 10 süper kahraman animasyon filmi: Animasyon dünyasının süper kahramanları!
Süper kahraman filmleri, aksiyon dolu sahneleri, etkileyici hikayeleri ve ilham verici karakterleriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuş bir türdür. Ancak, bu türün animasyon dünyasında da en az canlı aksiyon kadar güçlü ve etkileyici örnekleri var. IMDb puanlarına göre seçilmiş en iyi 10 animasyon süper kahraman filmiyle, süper güçlerin ve destansı maceraların renkli dünyasına adım atmaya hazır olun...
Spider-Man: Across the Spider-Verse (8.8)
Miles Morales, Spot adında ölümcül yeni bir düşmanla tanışır ve dışında bırakıldığı çok evrenli bir örümcek topluluğunun varlığını keşfeder.
Spider-Man: Into the Spider-Verse (8.4)
Bu film, genç bir delikanlı olan Miles Morales’in, bir örümcek tarafından ısırıldıktan sonra çok evrenli bir kaos ağına yakalanmasını konu alıyor. Animasyon dünyasında devrim yaratan bu film, süper kahraman animasyon dünyasına yeni bir soluk getirdi.
Batman: The Dark Knight Returns, Part 2 (8.3)
Bu film, Joker'in uyanışı ve Gotham'a dönmesiyle başlıyor. Ayrıca, Batman ve Superman arasındaki yoğun mücadeleyi tasvir ederek Zack Synder'ın "Batman v Superman: Adaletin Şafağı" filmine de ilham verdi.
Justice League: The Flashpoint Paradox (8.1)
Bu film, Flash'ın zamanda geri giderek geçmişteki en büyük pişmanlığını değiştirmeye çalışmasıyla başlıyor. Ancak bu girişim, istemeden de olsa çok daha korkunç ve dengesiz bir evrenin oluşmasına neden oluyor.
Batman: Under the Red Hood (8)
Batman, Gotham'da ortaya çıkan ve sadece Kırmızı Başlık olarak bilinen yeni bir kanunsuzla mücadele eder. Bu yeni Red Hood'un, bir zamanlar öldüğü düşünülen Robin Jason Todd olabileceğini fark eder.
The Incredibles (8)
Süper kahraman olmanın yasaklandığı bir dünyada geçen bu filmde, Bob Parr, nam-ı diğer Bay İnanılmaz, emeklilikten çıkar ve ailesiyle birlikte dünyayı kurtarmak için tehlikeli bir maceraya atılır.
Batman: The Dark Knight Returns, Part 1 (7.9)
Robin Jason Todd'un ölümü nedeniyle yıllar önce emekli olan yaşlı Batman, Gotham'ı yeniden korumak için geri döner.
Justice League Dark: Apokolips War (7.7)
DC kahramanları, Darkseid'a karşı şimdiye kadarki en zorlu savaşlarından birinde mücadele ediyor.
Batman Beyond: Return of The Joker (7.7)
Bu filmde, yeni Batman Terry McGinnis, Joker'in geri döndüğünü öğrenir ve bu yeniden dirilişin arkasındaki karanlık sırları keşfetmeye çalışır.
Justice League Dark: Apokolips War (7.7)
DC kahramanları, Darkseid'a karşı şimdiye kadarki en zorlu savaşlarından birinde mücadele ediyor.
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