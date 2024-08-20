IMDb'ye göre en iyi 10 süper kahraman animasyon filmi: Animasyon dünyasının süper kahramanları!

Justice League: The Flashpoint Paradox (8.1)

Bu film, Flash'ın zamanda geri giderek geçmişteki en büyük pişmanlığını değiştirmeye çalışmasıyla başlıyor. Ancak bu girişim, istemeden de olsa çok daha korkunç ve dengesiz bir evrenin oluşmasına neden oluyor.