IMDb'ye göre en iyi spor filmleri
Spor dünyasının heyecan verici ve ilham verici hikayelerini beyaz perdeye taşıyan pek çok film, izleyicilerin gönlünde taht kurmayı başardı. Sporun rekabetçi ruhu, azim, mücadele ve zafer anlarını en iyi şekilde yansıtan bu filmler, IMDb puanlarına göre sıralandığında adeta bir başyapıt listesi çıkar. İşte, IMDb'ye göre en yüksek puanları alarak spor temalı filmler arasında zirveye yerleşen, mutlaka izlemenmesi gereken en iyi spor filmleri...
ROCKY - 8.1
Rocky, Sylvester Stallone tarafından senaryosu yazılan ve başrolde oynadığı ve John G. Avildsen tarafından yönetilen 1976 Akademi Ödüllü bir Amerikan spor drama filmi.
RAGING BULL - 8.1
Raging Bull 1980 yapımı, yönetmenliğini Martin Scorsese'nin yaptığı Boksör Jake LaMotta'nın hayatını anlatan Raging Bull: My Story'den uyarlanmış biyografik film. En İyi Film Akademi Ödülü dahil sekiz dalda Oscar'a aday oldu bunlarda ikisini kazandı.
MILLION DOLLAR BABY - 8.1
Milyon Dolarlık Bebek, Clint Eastwood'un yönettiği, Akademi Ödülü almış, 2004 yapımı, Amerikan filmi. Filmin başrol oyuncuları Clint Eastwood, Hilary Swank ve Morgan Freeman'dır. Film, 2005 yılında, En İyi Film Ödülü'nü de içeren 4 Akademi Ödülü aldı.
THE HUSTLER - 8.0
Bilardocu, Walter Tevis'in 1959 tarihli aynı adlı romanından Rossen ve Sidney Carroll tarafından beyaz perdeye uyarlanan film. The Hustler, Robert Rossen tarafından yönetilen film.
BREAKING AWAY - 7.7
Breaking Away, Amerikalı bisikletçi Dave Blaze'in hayatından yola çıkarak çevrilmiş bir film.
FIELD OF DREAMS - 7.5
Düşler Tarlası, Phil Alden Robinson tarafından yazılan ve yönetilen, WP Kinsella'nın 1982 romanı Shoeless Joe'dan uyarlanan 1989 yapımı bir Amerikan spor doğaüstü drama filmi. Filmde Kevin Costner, Amy Madigan, James Earl Jones, Ray Liotta ve Burt Lancaster rol alıyor.
HOOSIERS - 7.4
Hoosiers, Angelo Pizzo tarafından yazılan ve David Anspaugh tarafından yönetilen ilk uzun metrajlı filmi olan 1986 Amerikan spor drama filmi. Eyalet şampiyonasına giren küçük bir kasaba Indiana lise basketbol takımının hikayesini anlatıyor.
THE NATURAL - 7.4
The Natural, Bernard Malamud'un 1952 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan, Barry Levinson tarafından yönetilen ve Robert Redford, Glenn Close ve Robert Duvall'ın başrol oynadığı 1984 Amerikan spor filmi.
SLAP SHOT - 7.3
Slap Shot,George Roy Hill'in yönettiği, Nancy Dowd tarafından yazılan, Paul Newman ve Michael Ontkean'ın başrol oynadığı 1977 Amerikan spor komedi filmi. Düşüşte olan bir fabrika kasabasında popülerlik kazanmak için şiddet içeren oyunlara başvuran bir ikinci lig buz hokeyi takımını anlatıyor.
BULL DURHAM - 7.0
Bull Durham, 1988 yapımı bir Amerikan romantik komedi spor filmi. Kısmen Ron Shelton'ın ikinci lig beyzbol deneyimlerine dayanan filmde Kuzey Carolina'da bir ikinci lig beyzbol takımı olan Durham Bulls'un oyuncuları ve hayranları anlatılıyor.
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