IMDb'ye göre en iyi spor filmleri

SLAP SHOT - 7.3

Slap Shot,George Roy Hill'in yönettiği, Nancy Dowd tarafından yazılan, Paul Newman ve Michael Ontkean'ın başrol oynadığı 1977 Amerikan spor komedi filmi. Düşüşte olan bir fabrika kasabasında popülerlik kazanmak için şiddet içeren oyunlara başvuran bir ikinci lig buz hokeyi takımını anlatıyor.