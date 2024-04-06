IMDb'ye göre en iyi Türk filmleri! Listedeki en yeni film 39 yıllık...
Sinema dünyasında her zaman önemli bir yere sahip olan Türk filmleri, izleyicilerin beğenisini kazanan yapımlarla dolu. IMDb puanlarına göre en iyi 10 Türk filmi, sinemaseverlerin ilgisini çeken ve geniş bir kitleye hitap eden yapımları içeriyor.
İşte IMDb puanlarına göre en iyi 10 Türk filmi...
HABABAM SINIFI (1975) - 9.2
Özel Çamlıca Lisesi'ne yeni atanan müdür muavini Mahmut Hoca kopya çeken, okuldan kaçıp maçlara giden, hocalarla sürekli kafa bulan öğrencilerle dolu Hababam Sınıfı'nı ilginç ceza yöntemleriyle disiplin altına almaya çalışır. Fakat aynı zamanda öğrenci haylazlığı dışında ciddi olaylar da yaşanmaktadır.
TOSUN PAŞA (1976) - 8.9
Seferoğulları ve Tellioğulları aileleri Yeşil Vadi için sürekli didişmektedirler. Tellioğulları'nın reisi Lütfü, Yeşil Vadi'yi ailesine ve Daver Bey'in kızı Leyla'yı kendisine alabilmek için uşak Şaban'ı Tosun Paşa kılığına sokar. Sahte Tosun Paşa, Daver Bey'i ziyarete gittiğinde her şey başlangıçta güzel görünmektedir. Ancak İskenderiye'de yaşayan Hakiki Tosun Paşa'nın bu olayı duymasıyla ve Daver Bey'in evini ziyaret etmesiyle işler karışır.
HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI (1975) - 8.9
Hababam Sınıfı mezun olmadığı halde Mahmut hocayı hastanede mutlu edebilmek için sahte diplomalar hazırlamıştır. Fakat Mahmut hocanın okula dönüşüyle yasaklar yine başlar. Okula yeni gelen ve zor şartlar altında çalışmış olan Semra öğretmenden aşk mektubu aldığını zanneden Şaban ona cevap mektupları gönderir fakat daha sonra okulda işler iyice karışacaktır.
SÜT KARDEŞLER (1976) - 8.8
Yıllardır kimsenin sahip olamadığı konağın sahibi Melek Hanım sütoğlu Şaban sanıp da Şaban'ın arkadaşı Ramazan'ı eve alır. Fakat sinirli abisi Hüsamettin'e Ramazan'ı damadı Bayram olarak tanıtır. Konağa gelen gerçek Şaban ve gerçek Bayram'ın işleri karıştırdığı yetmiyormuş gibi bir de damat Bayram'ın babasının eve Gulyabani adında bir esrarengiz canavarı konağa illet etmesi her şeyi birbirine karıştıracaktır.
ŞABAN OĞLU ŞABAN (1977) - 8.7
Şaban Oğlu Şaban, aynı yerde askerlik yapan iki arkadaş Şaban ve Ramazan’ın askerlik esnasında ve sonrasında başlarına gelen rastlantısal olaylara karşı verdikleri tatlı mücadeleye odaklanır. Şaban’ın sakarlıkları yüzünden komutan Hüsamettin defalarca yaralanmış, iyice çileden çıkmıştır. Askerlik bittiğinde, bir gazinoda çalgıcı olarak işe giren ikili, tesadüf eseri bir suçlunun yakalanmasını sağladıklarında Nazır Paşa tarafından gizli polis olarak atanırlar. Nazır Paşa ve ailesini ziyaret ettikleri bir gece, Paşa’nın damadının eski komutanları Hüsamettin çıkmasıyla zor anlar yaşarlar. Fakat sadece bu da değildir! Aynı gece evden çalınan elmas, ortalığı iyiden iyiye karıştırır. Tatlı sakar ikili elması bulabilecek midir?
KİBAR FEYZO (1978) - 8.7
Sevdiği kız olan Gülo ile evlenmek isteyen Feyzo başlık parasını toplamak için İstanbul'a gider. Şehirde gördüklerinden sonra aslında Maho Ağa'nın köylüleri köle gibi kullandığını anlar ve Ağa'ya karşı mücadeleye girişir.
ZÜGÜRT AGA (1985) - 8.7
Haraptar adlı köyün ağası, babası Abdo'yla yaşadığı yörede egemenliğini sürdürürken her şey tersine gelişir.
NEŞELİ GÜNLER (1978) - 8.7
Turşuculukla geçinen mutlu bir aile bir gün anne ve babanın arasında çıkan turşunun nasıl yapıldığı ile ilgili kavga sonucu ayrılırlar ve çocukları üçer üçer paylaşırlar.Uzun süre birbirleriyle görüşmezler ama yıllar sonra çocuklar büyür ve tesadüfen karşılaşır ve olaylar değişmeye başlar
HABABAM SINIFI UYANIYOR (1976) - 8.7
Babasının vefatından sonra okula yeni gelen Ahmet isimli öğrenci, eski öğretmeni Mahmut hocadan okumak için yardım ister. Hababam sınıfına verilen Ahmet torpilli sanılır. Arkadaşlarının şakalarına alışması güç olsa da bir süre sonra alışır fakat okumanın önemini diğerlerinden daha iyi bilmektedir. Ertem Eğilmez'in Hababam Sınıfı serisinin en iyi filmlerinden biri olan Hababam Sınıfı Uyanıyor'da daha önceki filmlerde yer alan çekirdek kadroya Çalışkan Ahmet rolünde izlediğimiz Ahmet Sezerel de ekleniyor.
CANIM KARDEŞİM (1973) - 8.6
Kahraman, ağabeyi ve ağabeyinin dostu Halit, beraberce yokluk içinde ancak kendilerine yettikleri bir yaşam sürmektedirler. Bu buhranın içerisinden çıkmak için tek umutları Kahraman’ın okuması ve hayatta bir amacının olmasıdır. İçerisinde yaşadıkları yoksulluklarına rağmen bir şekilde mutlu ve iyimser kalabilmeyi başaran üçlünün tüm hayatları Kahraman’ın kanser olduğunu öğrenmeleriyle beraber geri dönüşü olmayan bir biçimde sarsılacaktır. Kahraman’ın hayatındaki son isteği ise bir televizyondur. Artık ona bir televizyon almak, geride kalan ikilinin tek amacı olacaktır.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mesut Özil'den büyük itiraf!
- 'Seçimi kaybediyorlar, sahaya çıkarsam...'
- Dündar ve Enginyurt arasında 'Kılıçdaroğlu' gerilimi
- ‘Onu yaşatmayız’
- İmamoğlu’nun Anıtkabir’deki konuşması engellendi
- 'Bizim nezdimizde hükümsüzdür'
- Eski danışmanından Akşener'e sert tepki
- YSK, Van için gerekçeli kararı açıkladı
- Şanlıurfa otogarında silahlı çatışma
- Mevduat faizi sert yükseldi