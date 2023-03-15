İşte dünyanın en çok izlenen ilk 11 filmi!

cumhuriyet.com.tr
15 Mart 2023 Çarşamba, 13:13
<p><strong>Forrest Gump, 1994 </strong></p> <p>Forrest Gump, başrolünde <strong>Tom Hanks</strong>'in yer aldığı ve zeka seviyesi 75 olan bir adamı canlandırdığı hikâye üzerine kurgulanan dram filmidir.</p>

Forrest Gump, 1994

Forrest Gump, başrolünde Tom Hanks'in yer aldığı ve zeka seviyesi 75 olan bir adamı canlandırdığı hikâye üzerine kurgulanan dram filmidir.

<p><strong>Esaretin Bedeli, 1995</strong></p> <p>Esaretin Bedeli, Frank Darabont'un senaryosunu yazdığı ve yönettiği, başrollerinde <strong>Tim Robbins</strong> ve <strong>Morgan Freeman</strong>'ın yer aldığı 1994 yapımı Amerikan dram filmidir.</p>

Esaretin Bedeli, 1995

Esaretin Bedeli, Frank Darabont'un senaryosunu yazdığı ve yönettiği, başrollerinde Tim Robbins ve Morgan Freeman'ın yer aldığı 1994 yapımı Amerikan dram filmidir.

<p><strong>Kara Şövalye, 2008</strong></p> <p>Batman serisinin en çok izlenen yapımı Kara Şövalye, Christopher Nolan'ın yönettiği bir süper kahraman filmidir. </p>

Kara Şövalye, 2008

Batman serisinin en çok izlenen yapımı Kara Şövalye, Christopher Nolan'ın yönettiği bir süper kahraman filmidir. 

<p><strong>Tanrı Kent, 2002 </strong></p> <p>Tanrı Kent, 2002 Brezilya-Fransa ortak yapımı dramatik suç filmidir. Ayrıca film İmdb'de 8.6 puan ile top 250 listesinde 24. sırada bulunmaktadır.</p>

Tanrı Kent, 2002

Tanrı Kent, 2002 Brezilya-Fransa ortak yapımı dramatik suç filmidir. Ayrıca film İmdb'de 8.6 puan ile top 250 listesinde 24. sırada bulunmaktadır.

<p><strong>Fight Club, 1999 </strong></p> <p>Dövüş Kulübü, Chuck Palahniuk tarafından yazılmış aynı isimli romandan uyarlanan kült filmdir. Filmde başrollerde <strong>Edward Norton</strong> ve <strong>Brad Pitt</strong> yer almaktadır.</p>

Fight Club, 1999

Dövüş Kulübü, Chuck Palahniuk tarafından yazılmış aynı isimli romandan uyarlanan kült filmdir. Filmde başrollerde Edward Norton ve Brad Pitt yer almaktadır.

<p><strong>Leon, 1994</strong></p> <p>Sevginin Gücü olarak çevirilerek ülkemizde yayımlanan Leon, Luc Besson tarafından yazılan ve yönetilen Fransa yapımı bir dram filmdir. Başrollerinde Natalie Portman ve Jean Reno yer almaktadır.</p>

Leon, 1994

Sevginin Gücü olarak çevirilerek ülkemizde yayımlanan Leon, Luc Besson tarafından yazılan ve yönetilen Fransa yapımı bir dram filmdir. Başrollerinde Natalie Portman ve Jean Reno yer almaktadır.

<p><strong>Hayat Güzeldir, 1997 </strong></p> <p>Hayat Güzeldir, İtalyan yönetmen <strong>Roberto Benigni</strong>'in yönettiği İtalyan yapımı dram filmidir. Roberto Benigni film ile en iyi erkek oyuncu dalında Oscar ödülü almıştır.</p>

Hayat Güzeldir, 1997

Hayat Güzeldir, İtalyan yönetmen Roberto Benigni'in yönettiği İtalyan yapımı dram filmidir. Roberto Benigni film ile en iyi erkek oyuncu dalında Oscar ödülü almıştır.

<p><strong>Schindler'in Listesi, 1993 </strong></p> <p>Schindler'in Listesi, Steven Spielberg tarafından yönetilen ve yapımcılığını üstlenen ve Steven Zaillian tarafından yazılan bir Amerikan epik tarihi drama filmidir.</p>

Schindler'in Listesi, 1993

Schindler'in Listesi, Steven Spielberg tarafından yönetilen ve yapımcılığını üstlenen ve Steven Zaillian tarafından yazılan bir Amerikan epik tarihi drama filmidir.

<p><strong>Yeşil Yol, 1993 </strong></p> <p>Tom Hanks'in başrolde yer aldığı Yeşil Yol, 1999 yılında çekilen ABD yapımı bir dram filmidir.</p>

Yeşil Yol, 1993

Tom Hanks'in başrolde yer aldığı Yeşil Yol, 1999 yılında çekilen ABD yapımı bir dram filmidir.

<p><strong>Matrix, 1999 </strong></p> <p>Matrix serisinin ilk filmi en çok izlenen ilk 11 film arasında kendine yer buluyor. Film, Wachowski Kardeşlerin yazıp yönettiği bilimkurgu-aksiyon türünde.</p>

Matrix, 1999

Matrix serisinin ilk filmi en çok izlenen ilk 11 film arasında kendine yer buluyor. Film, Wachowski Kardeşlerin yazıp yönettiği bilimkurgu-aksiyon türünde.

<p><strong>Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü, 2003 </strong></p> <p>Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü, Peter Jackson'ın yönetmenliğini yaptığı, J. R. R. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi kitaplarının ikinci ve üçüncü bölümlerinden uyarlanan 2003 yılında gösterime giren fantezi türünde filmdir.</p>

Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü, 2003

Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü, Peter Jackson'ın yönetmenliğini yaptığı, J. R. R. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi kitaplarının ikinci ve üçüncü bölümlerinden uyarlanan 2003 yılında gösterime giren fantezi türünde filmdir.

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