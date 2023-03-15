İşte dünyanın en çok izlenen ilk 11 filmi!
Forrest Gump, 1994
Forrest Gump, başrolünde Tom Hanks'in yer aldığı ve zeka seviyesi 75 olan bir adamı canlandırdığı hikâye üzerine kurgulanan dram filmidir.
Esaretin Bedeli, 1995
Esaretin Bedeli, Frank Darabont'un senaryosunu yazdığı ve yönettiği, başrollerinde Tim Robbins ve Morgan Freeman'ın yer aldığı 1994 yapımı Amerikan dram filmidir.
Kara Şövalye, 2008
Batman serisinin en çok izlenen yapımı Kara Şövalye, Christopher Nolan'ın yönettiği bir süper kahraman filmidir.
Tanrı Kent, 2002
Tanrı Kent, 2002 Brezilya-Fransa ortak yapımı dramatik suç filmidir. Ayrıca film İmdb'de 8.6 puan ile top 250 listesinde 24. sırada bulunmaktadır.
Fight Club, 1999
Dövüş Kulübü, Chuck Palahniuk tarafından yazılmış aynı isimli romandan uyarlanan kült filmdir. Filmde başrollerde Edward Norton ve Brad Pitt yer almaktadır.
Leon, 1994
Sevginin Gücü olarak çevirilerek ülkemizde yayımlanan Leon, Luc Besson tarafından yazılan ve yönetilen Fransa yapımı bir dram filmdir. Başrollerinde Natalie Portman ve Jean Reno yer almaktadır.
Hayat Güzeldir, 1997
Hayat Güzeldir, İtalyan yönetmen Roberto Benigni'in yönettiği İtalyan yapımı dram filmidir. Roberto Benigni film ile en iyi erkek oyuncu dalında Oscar ödülü almıştır.
Schindler'in Listesi, 1993
Schindler'in Listesi, Steven Spielberg tarafından yönetilen ve yapımcılığını üstlenen ve Steven Zaillian tarafından yazılan bir Amerikan epik tarihi drama filmidir.
Yeşil Yol, 1993
Tom Hanks'in başrolde yer aldığı Yeşil Yol, 1999 yılında çekilen ABD yapımı bir dram filmidir.
Matrix, 1999
Matrix serisinin ilk filmi en çok izlenen ilk 11 film arasında kendine yer buluyor. Film, Wachowski Kardeşlerin yazıp yönettiği bilimkurgu-aksiyon türünde.
Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü, 2003
Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü, Peter Jackson'ın yönetmenliğini yaptığı, J. R. R. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi kitaplarının ikinci ve üçüncü bölümlerinden uyarlanan 2003 yılında gösterime giren fantezi türünde filmdir.
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