Galeri Nev’de Ramize Erer sergisi
Galeri Nev, Ankara’da yeni sezona Ramize Erer ile başladı.
Nuri Bilge Ceylan’ın “Kuru Otlar Üstüne” filminde eserleri yer alan Ramize Erer, filmin Türkiye’de gösterime girmesiyle eşzamanlı olarak açılan “Ve Bir Gülüm Ben” isimli retrospektif nitelikteki sergisinde çeşitli zamanlarda yapılmış yüze yakın portresini ilk kez bir araya getiriyor.
Erer’in portreleri 11 Ekim’e dek Galeri Nev’de meraklısıyla buluşacak.
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