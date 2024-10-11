Ölmeden izlemeniz gereken 8 bilim kurgu filmi: Bu filmleri izlemeyenler çok şey kaçırıyor!

Bilim kurgu sineması, her zaman büyük bütçeli ve popüler filmlerle anılsa da, bazı yapımlar hak ettikleri ilgiyi görememiştir. Ancak bu filmler, hikayeleri, felsefi derinlikleri ve görsellikleriyle izleyenleri etkileyen gizli hazineler olarak kabul edilebilir. IMDb puanlarına göre seçtiğimiz bu 8 film, az bilinen ancak izlenmeyi hak eden bilim kurgu başyapıtları arasında. Eğer bu filmleri henüz keşfetmediyseniz, hemen izleme listenize ekleyin!