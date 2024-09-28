IMDb puanı yüksek ancak değeri bilinmemiş 10 film: Bu filmleri izlemediğiniz için pişman olacaksınız!
Sosyal medyada yeterince popüler olmasa da, sinema dünyasında hak ettiği değeri bulmuş birçok film var. Bu filmler, IMDb'de yüksek puanlara sahip olmalarına rağmen, ana akımın dışında kalmış yapımlardan oluşuyor. İşte, IMDb puanı yüksek ancak değeri bilinmemiş 10 film...
Geniş bir kitle tarafından bilinmeyen ancak sinema tutkunlarının radarına takılan bazı filmler, IMDb'deki yüksek puanlarıyla dikkat çekiyor. Sanatsal derinlikleri, ilgi çekici senaryoları ve güçlü oyunculuklarıyla bu filmler, hak ettikleri ilgiyi sosyal medyada görememiş olabilir. İşte, IMDb puanı yüksek ama popüler kültürde yeterince yer bulamamış 10 film!
MOON (2009) - IMDb: 7.8
Sam Rockwell'in başrolünde olduğu bu bilim kurgu filmi, bir ay üssünde yalnız başına görev yapan bir adamın içsel yolculuğunu ve beklenmedik keşiflerini konu alıyor. Minimalist yapısıyla dikkat çeken film, güçlü bir hikaye sunuyor.
THE FALL (2006) - IMDb: 7.9
Tarsem Singh’in yönettiği bu görsel şölen, bir hastane odasında yatan küçük bir kız çocuğu ve ona masalsı hikayeler anlatan bir adamın etrafında şekillenir. Sinematografisiyle ön plana çıkan film, fantastik bir macera sunar.
THE SECRET IN THEIR EYES (2009) - IMDb: 8.2
Arjantin yapımı bu suç ve dram filmi, geçmişte çözülmemiş bir cinayet davasını tekrar açmaya karar veren bir dedektifin hikayesini anlatıyor. Güçlü senaryosu ve etkileyici finaliyle izleyenleri derinden etkileyen bir yapım.
INCENDIES (2010) - IMDb: 8.3
Denis Villeneuve tarafından yönetilen bu film, savaşın ortasında kalan bir annenin ve çocuklarının hikayesini işler. Hem duygusal hem de dramatik derinliğiyle izleyiciye sarsıcı bir deneyim sunar.
A SEPARATION (2011) - IMDb: 8.3
İran yapımı bu drama, bir boşanma sürecinde olan çiftin ve ailelerinin hayatına odaklanıyor. Karmaşık insan ilişkileri ve kültürel çatışmaları incelikle ele alan film, Cannes ve Oscar ödüllerinde büyük ses getirmiştir.
PRISONERS (2013) - IMDb: 8.1
Denis Villeneuve’ün bir başka eseri olan bu film, kaçırılan iki küçük kızın bulunması için umutsuzca mücadele eden bir babanın gerilim dolu hikayesini anlatıyor. İnanılmaz oyunculuk performansları ve sürükleyici hikayesiyle ön plana çıkıyor.
THE HANDMAIDEN (2016) - IMDb: 8.1
Güney Kore yapımı bu psikolojik gerilim ve dönem draması, bir hizmetçinin, varlıklı bir kadını dolandırma planına dahil oluşunu konu alır. Estetik açıdan muhteşem olan film, aynı zamanda birçok sürprizlerle dolu.
A GHOST STORY (2017) - IMDb: 7.7
Bu sıra dışı drama, bir hayaletin ölümlerden sonraki varoluşunu, zaman ve mekân üzerinden felsefi bir bakış açısıyla ele alıyor. Sessiz ama etkileyici bir film olan A Ghost Story, görselliğiyle derin bir iz bırakıyor.
ENEMY (2013) - IMDb: 6.9
Jake Gyllenhaal’ın başrolde olduğu bu psikolojik gerilim, kendi hayatına tıpatıp benzeyen bir adamla karşılaşan bir öğretmenin içsel korkularını ve takıntılarını keşfeder. Sürrealist atmosferi ve çarpıcı finaliyle dikkat çeker.
THE LIGHTHOUSE (2019) - IMDb: 7.5
Robert Pattinson ve Willem Dafoe'nun başrolünde olduğu bu gerilim-dram filmi, bir adada izole edilmiş iki deniz feneri bekçisinin paranoyası ve düşüşünü konu alır. Gotik ve ürkütücü atmosferi ile sinema dünyasında önemli bir yer edinmiştir.
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