IMDb puanı yüksek ancak değeri bilinmemiş 10 film: Bu filmleri izlemediğiniz için pişman olacaksınız!

THE LIGHTHOUSE (2019) - IMDb: 7.5

Robert Pattinson ve Willem Dafoe'nun başrolünde olduğu bu gerilim-dram filmi, bir adada izole edilmiş iki deniz feneri bekçisinin paranoyası ve düşüşünü konu alır. Gotik ve ürkütücü atmosferi ile sinema dünyasında önemli bir yer edinmiştir.