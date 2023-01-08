'Tecavüzcü Coşkun'un hayatı film oluyor
Yeşilçam'da kötü adam rolleriyle hafızalara kazınan 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'in hayatı belgesel oluyor.
Ünlü oyuncunun hayatını anlatacak belgeselin yönetmen koltuğuna Hayriye Savaşçıoğlu otururken yapım koordinatörü Murat Çimen, yapımcısı Mustafa Topaloğlu ve Microphone Yapım oldu.
COŞKUN GÖĞEN KİMDİR?
Coşkun Göğen, 14 Haziran 1946 tarihinde Giresun‘un Bulancak ilçesi Eriklik köyünde doğdu. Aslen Makedonya kökenli olan Göğen'in çocukluğu İstanbul Samatya’da geçti.
1962 yılında 15-16 yaşlarındayken çıraklık yaptığı berberin önünden Yeşilçam‘a figüran taşıyan otobüslere binmeye başladı. Sonra Yeşilçam’da filmlerde figüran rolleri almaya başladı.
İlk filmi Hülya Koçyiğit‘in oynadığı bir filmdi. Coşkun Göğen, Ankara Anıttepe’de 24 ay askerlik görevini yaptı. Ardından bir dönem fotoroman sayfalarında hippi karakteri ile yer aldı.
Önce ‘Hippi Coşkun’, ardından da “Tecavüzcü Coşkun” lakapları takıldı. Türk sinema tarihinin en popüler karakteridir.
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