'Tecavüzcü Coşkun'un hayatı film oluyor

İlk filmi Hülya Koçyiğit‘in oynadığı bir filmdi. Coşkun Göğen, Ankara Anıttepe’de 24 ay askerlik görevini yaptı. Ardından bir dönem fotoroman sayfalarında hippi karakteri ile yer aldı.

Önce ‘Hippi Coşkun’, ardından da “Tecavüzcü Coşkun” lakapları takıldı. Türk sinema tarihinin en popüler karakteridir.