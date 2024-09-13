The Guardian derledi... Türkiye hakkında yazılmış en iyi 5 kitap

Üçüncü sırada Nazım Hikmet Şiirleri yer alıyor. Türkiye’nin en sevilen yazar ve şairlerinden olan Nazım Hikmet, ülkesinde yasaklı kalmış bir komünistti. Şiirleri gündelik insanların hikâyelerini sade bir Türkçeyle anlatmasıyla tanınıyor. Politik bir figür olmasına rağmen her şeyden önce bir romantik olduğu belirtiliyor.