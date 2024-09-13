The Guardian derledi... Türkiye hakkında yazılmış en iyi 5 kitap
The Guardian gazetesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında ülkenin ilk yüzyılını anlamak için okunması gereken en iyi 5 kitabı seçti.
İlk sırada, İrfan Orga’nın Bir Türk Ailesinin Öyküsü adlı eseri yer alıyor. Orga, çocukluk anılarından yola çıkarak I. Dünya Savaşı’nın başlangıcını ve sonrasında gelen on yıllık şiddet dönemini anlatıyor. Kitap, zengin bir Osmanlı ailesinin yoksulluğa düşüşünü ve cumhuriyetin kuruluş yıllarını samimi ve etkileyici bir dille aktarıyor.
İkinci sırada Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü bulunuyor. Erken cumhuriyet dönemi İstanbul’unda geçen roman, Türkiye’nin modernleşme projesini hem özgürleştirici hem de baskıcı yönleriyle ele alan öncü bir hiciv eseri. Tanpınar’ın üslubu kimi zaman oyuncu ve absürd olsa da, satır aralarında İstanbul’a duyduğu derin sevgiyi görmek mümkün.
Üçüncü sırada Nazım Hikmet Şiirleri yer alıyor. Türkiye’nin en sevilen yazar ve şairlerinden olan Nazım Hikmet, ülkesinde yasaklı kalmış bir komünistti. Şiirleri gündelik insanların hikâyelerini sade bir Türkçeyle anlatmasıyla tanınıyor. Politik bir figür olmasına rağmen her şeyden önce bir romantik olduğu belirtiliyor.
Dördüncü sırada Latife Tekin’in Sevgili Arsız Ölüm romanı bulunuyor. Kitap, 1950’lerde 1 milyon olan İstanbul nüfusunun bugün 16 milyona ulaşmasını simgeleyen köyden kente göç olgusunu ele alan ilk eserlerden biri. Büyülü gerçekçi tarzda yazılan roman, Dirmit adlı genç bir kız ve ailesinin hikayesini anlatırken, onlarla birlikte şehre taşınan melekler ve cinler dünyasına da saygı duruşunda bulunuyor.
Son olarak Ahmet Altan’ın Dünyayı Bir Daha Göremeyeceğim adlı kitabı listeye girmiş. 2016’da tutuklanan Altan’ın Silivri’de geçirdiği zamanı anlatan bu anı kitabı, yazarın yedi ay boyunca avukatlarına kaçak yollarla gönderdiği el yazısı notlarla oluşturuldu.
The Guardian kitabı “Bir romancının titizliğiyle yazılan eser, Türklerin hikâyelerin gücüne olan inancının bir kanıtı niteliğinde,” şeklinde tanımlıyor.
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